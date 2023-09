【有線新聞】

美國荷里活工潮持續近5個月後,編劇工會和電影公司達成初步協議,有望結束罷工。

經過連續多日的馬拉松談判後,雙方達成為期3年的協議 。工會代表形容協議非比尋常,為同行帶來具意義的收入和保障,但未有透露細節。協議要由工會會員表決通過才生效,由於演員仍在罷工,工潮未正式完結。

荷里活過萬名編劇5月初因不滿薪酬、節目人手規模及使用人工智能代工等率先罷工,兩個月後代表16萬多名演員的工會亦加入工業行動,導致荷里活的影視製作停擺,估計造成至少50億美元損失。

