【財經新聞】亞馬遜Prime Video明年初開始在節目和電影插播廣告

【KTSF】

從明年初開始,亞馬遜Prime Video將在節目和電影播放期間插播廣告,並加入不同訂閱等級的計劃。

該公司週五表示,在美國的亞馬遜Prime會員,每月支付2.99元,可享有無廣告服務。

迪士尼將於10月中旬開始在美國對無廣告的Disney+收取每月13.99元的費用,比有廣告的計劃高出75%。

而Netflix的無廣告套餐每月收費15.49元,是帶廣告的Netflix計劃的一倍多。

亞馬遜表示,從明年初開始,該公司將在節目和電影中播放有限度的廣告,Prime Video中的廣告,將於2024年初在美國、英國、德國和加拿大推出,隨後在法國、義大利、西班牙、墨西哥和澳洲推出。

亞馬遜表示,明年不會改變Prime會員的價格,計劃稍後公佈美國以外國家/地區的無廣告節目定價。

