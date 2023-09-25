【財經新聞】亞馬遜Prime Video明年初開始在節目和電影插播廣告

September 25, 2023 新聞, 財經新聞

【KTSF】

從明年初開始，亞馬遜Prime Video將在節目和電影播放期間插播廣告，並加入不同訂閱等級的計劃。

該公司週五表示，在美國的亞馬遜Prime會員，每月支付2.99元，可享有無廣告服務。

迪士尼將於10月中旬開始在美國對無廣告的Disney+收取每月13.99元的費用，比有廣告的計劃高出75%。

而Netflix的無廣告套餐每月收費15.49元，是帶廣告的Netflix計劃的一倍多。

亞馬遜表示，從明年初開始，該公司將在節目和電影中播放有限度的廣告，Prime Video中的廣告，將於2024年初在美國、英國、德國和加拿大推出，隨後在法國、義大利、西班牙、墨西哥和澳洲推出。

亞馬遜表示，明年不會改變Prime會員的價格，計劃稍後公佈美國以外國家/地區的無廣告節目定價。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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