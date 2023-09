台灣的必訪景點之一,絕對少不了日月潭。傳說中,日月潭是台灣原住民邵族的祖先所發現的寶地,湖泊美麗且富饒,充滿魚蝦等生物。後來在日本殖民時期,日月潭經過開發,吸引皇太子不遠千里前來參觀。而國民政府來到台灣後,日月潭更成為了蔣公總統的度假勝地,歷史悠久。值得一提的是,日月潭的涵碧樓,曾是日本人建造的建築,後來成為了蔣公行館,充滿了濃厚的歷史底蘊。近年來,這座建築被打造成了台灣頂級的旅宿,成為經典的指標之一。#灣區走走帶您走訪南投的日月潭,讓您欣賞蔣公與蔣夫人曾凝望過的美景,同時一窺涵碧樓的極簡奢華。一同感受這片美麗的土地,探索歷史的足跡。

