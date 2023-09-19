【灣區新聞】納坦也胡夫婦訪灣區與馬斯克會面 數千以色列海外僑民示威

【KTSF 張麗月報導】

以色列總理納坦也胡夫婦週一到訪舊金山（三藩市）灣區，與富豪馬斯克會面，討論人工智能等科技議題，不過納坦也胡的到訪，惹來數以千計以色列的海外僑民示威，他們指責馬斯克容許反猶太主義，和仇恨言論在他的X平台上散播。

納坦也胡夫婦抵達加州時，受到副州長Eleni Kounalakis和聖荷西市長馬漢的歡迎。

納坦也胡在前身是推特的X平台上表示，他計劃與馬斯克討論在文明發展中，如何利用機會和減低人工智能帶來的風險。

納坦也胡到訪灣區，惹來數以千計以色列的海外僑民，在東灣Fremont的Tesla廠房外示威，他們指控馬斯克容忍反猶太主義和仇恨言論，在他的X平台上散播。

此外，一個猶太民權組織“反誹謗聯盟”也指控馬斯克縱容親納粹和白人優越主義的訊息在X平台上散播。

而納坦也胡在本國和海外都受到政治衝擊，因為他對以色列司法系統的改革計劃，被視為削弱司法系統對政治的監督權。

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