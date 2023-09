【灣區新聞】納坦也胡夫婦訪灣區與馬斯克會面 數千以色列海外僑民示威

【KTSF 張麗月報導】

以色列總理納坦也胡夫婦週一到訪舊金山(三藩市)灣區,與富豪馬斯克會面,討論人工智能等科技議題,不過納坦也胡的到訪,惹來數以千計以色列的海外僑民示威,他們指責馬斯克容許反猶太主義,和仇恨言論在他的X平台上散播。

納坦也胡夫婦抵達加州時,受到副州長Eleni Kounalakis和聖荷西市長馬漢的歡迎。

納坦也胡在前身是推特的X平台上表示,他計劃與馬斯克討論在文明發展中,如何利用機會和減低人工智能帶來的風險。

納坦也胡到訪灣區,惹來數以千計以色列的海外僑民,在東灣Fremont的Tesla廠房外示威,他們指控馬斯克容忍反猶太主義和仇恨言論,在他的X平台上散播。

此外,一個猶太民權組織“反誹謗聯盟”也指控馬斯克縱容親納粹和白人優越主義的訊息在X平台上散播。

而納坦也胡在本國和海外都受到政治衝擊,因為他對以色列司法系統的改革計劃,被視為削弱司法系統對政治的監督權。

