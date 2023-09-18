【理財小常識】如何計算投資的成本價﹖ September 18, 2023 財經新聞, none (Copyright 2023. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 Finance Tips您喜歡的新聞 新聞 【加州新聞】洛杉磯有幸運兒獨贏Powerball樂透10億獎金（視頻） July 20, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注 累積頭獎獎金10億8千萬美元的Powerball彩票，最終由南加州洛杉磯的幸運兒一注獨中，另外有7位… Read more […] 灣區新聞 【灣區新聞】舊金山市長到日落區宣傳公共安全預算 居民稱治安日差（視頻） June 28, 2023 灣區新聞, 新聞, 熱點關注 舊金山市長布里德選擇在日落區宣傳她的公共安全預算，本台記者和不少居民和商戶談過，他們表示擔心治安，生… Read more […] 新聞 美國出現多宗血栓個案 當局建議暫停接種J&J疫苗（視頻） April 13, 2021 新聞, 全國消息, none, 熱點關注 由於有接種Johnson & Johnson疫苗的人出現罕見及嚴重血栓的報告，當中甚至有一人死亡，聯… Read more […] 新聞 紓困法案送參院表決 調高最低工資惹爭議 March 2, 2021 新聞, 全國消息, 財經新聞, none, 熱點關注 新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案在周末獲得國會眾議院全院表決通過後，法案現已轉到參議院審議… Read more […] 新聞 【灣區新聞】研究顯示Santa Clara縣每5人中就有兩人是移民（視頻） September 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注 Santa Clara縣一項新的研究顯示，該縣每5人中就有2人是移民，而移民對經濟有貢獻… Read more […] 新聞 【全國新聞】應屆畢業生本週三可免費換領一打Krispy Kreme甜甜圈 May 23, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注 本週三24號應屆畢業生，可以免費換領一打的甜甜圈，這是甜甜圈連鎖店Krispy Kreme連續第四年… Read more […]
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