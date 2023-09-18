【理財小常識】電子資金轉移法案如何保障我們﹖ September 18, 2023 none, 財經新聞 (Copyright 2023. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 Finance Tips您喜歡的新聞 新聞 【台灣新聞】台副總統賴清德訪巴拉圭將過境美國 學者對行程安排做出解讀（視頻） August 8, 2023 新聞, 台灣新聞, 中港台新聞, 熱點關注 台灣副總統賴清德12日將率團出訪巴拉圭，來回都會到美國過境，其中回程於下週三過境舊金山，但不會過夜… Read more […] 新聞 美國新冠疫苗接種續有進展 周末接種劑量破紀錄 March 8, 2021 新聞, 全國消息, none, 熱點關注 美國的疫苗接種工作繼續取得進展，全美周六更破紀錄，接種了約290萬劑疫苗… Read more […] 新聞 拉美裔漢無故掌摑多名亞裔 華裔男子見義勇為也被打 March 26, 2021 新聞, 灣區新聞, none, 華人社區, 熱點關注 舊金山星期一早上，有人無緣無故襲擊幾個亞裔人士，案中一名見義勇為而被疑犯襲擊的華裔男事主在社交媒體發… Read more […] 新聞 全美零售銷售3月勁升近一成 April 16, 2021 新聞, 全國消息, 財經新聞, none, 熱點關注 全國零售銷售3月份勁升9.8%，是近一年來最好表現，其中食物和飲品服務的消費開支飆升超過13%… Read more […] 新聞 FEMA計劃周日關閉Coliseum大型疫苗接種中心 April 5, 2021 新聞, 全國消息, none, 熱點關注 東灣Alameda縣縣議會及縣衛生局去信聯邦緊急服務管理局，要求延長奧克蘭Coliseum大型疫苗接… Read more […] 新聞 北韓再試射本月第七次 文在寅召國安會議 January 31, 2022 新聞, 國際新聞, 熱點關注 北韓周日早上試射懷疑中程彈道導彈，是近5年來首次，本月北韓已7次試射導彈… Read more […]
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