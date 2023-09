探秘阿里山!雲海日出與歷史回眸!

阿里山–親歷著名的日出和雲海奇觀,穿越山林的森林火車,感受大自然的恩賜。在台灣的著名旅遊景點中,阿里山因其壯麗的自然風景和濃厚的文化歷史而倍受矚目。它以其特有的高山生態和豐富多樣的植被而聞名。每年的日出時刻,雲海在山脈間翻滾,如同仙境一般的景象讓人陶醉其中。而穿梭於山林間的森林火車,更讓遊客有機會近距離感受自然的神奇魅力。此次#灣區走走特別安排的阿里山賓館歷史館導覽更是獨具特色。深入探訪蔣公行館701號房,透過歷史的鏡頭窺探老蔣總統與蔣夫人的度假空間,揭開元首的閨房秘辛,為您呈現一段極具人情味的歷史片段。

