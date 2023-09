坎城影帝役所廣司將攜新作Perfect Days出席金馬影展 2023金馬影展今日(9/11)公布本屆焦點影人,新科坎城影帝役所廣司(Koji Yakusho)將帶著與德國電影大師文溫德斯合作的封帝作品《我的完美日常》(暫名)(Perfect Days, 2023)來台。金馬影展也將放映他在台聲名鵲起的情慾名作《失樂園》(Lost Paradise, 1997)數位修復國際版。役所廣司更親自挑選其他專題片單,包括《神風72小時》(Kamikaze Taxi, 1995)、《我們來跳舞》(Shall We Dance, 1996)、《X物語》(Cure, 1997)、《人造天堂》(Eureka, 2000)、《啄木鳥與雨》(The Woodsman and the Rain, 2011)等屬意之作。透過七部代表作,讓影迷見證這位日本傳奇影帝的銀幕魅力和精湛演技。 作品橫跨電影、電視、舞台劇和動畫配音的役所廣司,是日本當代最具代表性的演員之一。原為公務員的他,1970年代末期在黑澤明御用演員仲代達矢的引薦下出道,展開超過四十年的演藝生涯。役所廣司早期憑著大河劇成名,並曾在伊丹十三的《蒲公英》小試身手,而以原田真人執導的《神風72小時》夾處在國族記憶與黑幫情仇下的計程車司機一角,獲得每日電影獎最佳男主角,成為眾所肯定的演技派明星。 演技精湛的役所廣司,已獲得日本電影金像獎23次提名,甚至創下連續7年入圍影帝的紀錄,至今已拿下3座最佳男主角、1座男配角,堪稱日本第一人。他以《我們來跳舞》和《失樂園》截然不同的魅力大叔形象風靡亞洲,前者掀起國標舞風潮並被好萊塢翻拍,後者與黑木瞳大談不倫戀引發熱議。 役所廣司的銀幕角色多變,在名導黑澤清奠定心理驚悚風格的《X物語》裡,深刻演繹外表剛毅內心脆弱的刑警,連奪東京影展、報知映畫賞和日本藍絲帶獎最佳男主角。為青山真治贏得坎城影展國際影評人費比西獎的《人造天堂》,役所廣司與剛出道的宮崎葵、宮崎將兄妹,飾演血腥劫持事件下的生還者,展開一場心靈救贖之旅,也被譽為藝術電影的夢幻逸品。相較之下,與沖田修一合作的《啄木鳥與雨》則顯得風趣感人,役所廣司化身協助電影拍攝的伐木工,和小栗旬飾演的菜鳥導演建立革命情感,笑中帶淚中道出對表演的熱愛,影人與影迷看了必會感動不已。 役所廣司也曾演出好萊塢出品的《藝妓回憶錄》、《火線交錯》,獲獎無數的他與文溫德斯合作的新片《我的完美日常》(暫名),透過公廁清潔員的日常,展露發人省思的人生哲理,爐火純青的演出將他推上坎城影帝寶座,日本更決定推派本片角逐奧斯卡最佳國際影片。 德國名導文溫德斯推崇日本電影巨匠小津安二郎廣為人知,入圍坎城影展主競賽的新作《我的完美日常》(暫名),將場景移至東京,邀來役所廣司飾演一名沉默寡言的公廁清潔人員,隨著他早晨梳洗、工作到下班後的酒吧小酌的身影,閱讀紙本書、滿屋的錄音帶,以及底片機捕捉樹木鬱影,在看似平凡的生活中展現人生哲學,也標誌出溫德斯的作者印記。役所廣司精湛詮釋勞動者的日常,流露出內斂深厚的真摯情感,動人演出也讓他登上坎城影帝寶座,本片也將代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。 第60屆金馬獎頒獎典禮將於11/25(六)舉行,KTSF也將在11/25播映頒獎典禮,北美觀眾朋友敬請期待。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。