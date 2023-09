永續部落太魯閣 遺世獨立山月村

穿越太魯閣國家公園的彎曲山路,您將抵達台地頂端,那裡坐落著一座被壯麗群山所環繞的瑰寶——山月村。這個地方充滿著魅力,而它的靈魂便是村長鄭明岡,別處找不到的別樣風采。他被稱為「全台灣眼睛最小的頭目」,卻擁有無限的智慧和熱情。鄭村長曾經在這片山地上敲定了未來,為實現自己的夢想,他毅然接手了山月村的經營權。不僅僅是為了擁有一座飯店,更是為了守護原住民文化的瑰寶。他的行動不僅是生意,更是一種對歷史的承諾,對文化的愛護。在節目中,我們將深入山月村,走進鄭村長的故事,探索他與村民攜手建村的奮鬥和感人瞬間。

