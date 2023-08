【娛樂新聞】《三聖邨的Little Mermaid》正式開鑼 將美人魚搬到劇場 構思瘋狂難度高

風車草劇團一連21場的《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場於昨晚正式開鑼,劇團中的三位主腦:梁祖堯、湯駿業及邵美君,以及有份演出的韋羅莎、胡麗英及徐天佑,在昨日最後總綵排前與傳媒友好會面,分享了這次參與演出的心情。 梁祖堯與邵美君以老人妝示人,他們在劇中飾演一對賣魚的恩愛夫婦,在影相擺甫士時也大曬恩愛,阿祖透露二人的化妝未算太難搞,他說:「你見我肚凸凸,咪以為係特技化妝,係真嘢嚟!今次演老人家,要有啲肉地,終於唔使開Show前瘋狂減肥。劇場化妝唔同一般電影、電視劇特技化妝,所以個零鐘就化好。」同樣飾演一對情侶的還有湯駿業及胡麗英,AhDee指二人的演出是挑戰舞台劇的底線,而胡麗英今次扮演貴婦,她笑言:「過去成日都演性工作者,今次可以著得靚靚出嚟,要多謝阿祖!」至於扮演婦科醫生的韋羅莎,在劇中亦與AhDee及胡麗英有著千絲萬縷的關係,但她卻要大賣關子。天佑穿上一身賣魚佬的服飾,過去都有演過舞台劇的他,今次不用說對白,難度同樣高,天佑說:「冇得講嘢都好頭痛,因為要做出嚟,都幾得意,可以嘗試唔同嘅肢體語言,然後發現講唔到嘢真係好難,難過講到對白,所以都係一個好大嘗試。」 對於今次以三聖邨同埋美人魚作為故事主題,有份編劇的阿祖道:「今次揀三聖邨呢個地方作為故事發生嘅據點,係因為香港出名食海鮮嘅地方,大家可能諗起西貢、鯉魚門呢啲地方,但AhDee喺屯門長大,佢提議咗三聖邨,所以我哋為咗做資料搜集,都拉隊入咗去食咗幾次海鮮。至於今次終於將美人魚呢個瘋狂想法擺喺舞台上面,當中面對極大困難,但好有滿足感。」 《三聖邨的Little Mermaid》講述小美人魚擱淺在香港一個叫三聖邨的地方,在那裡她努力証明,愛和每一個意識,都是真實存在過!當遇上了在三聖邨的居民後,小美人魚與他們立了一份契約;時光飛逝,契約限期將至,原本寧靜安逸的三聖邨,將要刮起滔天巨浪⋯⋯原來,世界各地都流傳著一個古老的人魚傳說 ,「吃過人魚肉,就長生不老」。究竟擁有不老不死永遠的身體,是誘惑?還是詛咒?

