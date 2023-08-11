高雄電影節影展AR科技沉浸體驗 「耽美男神」曾敬驊震撼失語

今年高雄電影節片單主題豐富，曾敬驊最期待「XR無限幻境」大展，他分享前陣子到北師美術館欣賞陳芯宜導演《無法離開的人》，沉浸式的觀影體驗讓他相當難忘，「我一開始覺得好像還好，後來我意外去觀影，出來是完全不能講話，太震撼了，我記得我看完是晚上6點多，我在外面展區坐到7、8點才回去，VR有一種可能比電影還要更靠近的體驗，我覺得是個滿特別的觀影方式」。

2023年高雄電影節於10月盛大展開，今年影展大使由「億萬票房新星」曾敬驊擔任，畢業於義守大學影視系的他，幾年前還是雄影的重度影迷，首部作品《返校》也由「高雄人」投資，沒想到今年擔任影展大使，曾敬驊直言非常榮幸，也有點緊張。他的年度新作《我的麻吉4個鬼》也即將在本月全台上映。本屆高雄電影節片單主題豐富，曾敬驊最期待的是「XR無限幻境」，這是高雄電影節獨步全台的虛擬實境影像大展，他也推薦影視科系學生必看國際短片競賽，一起來練功！

雄影年度主題「耽美主義」，曾敬驊可說是影展大使不二人選，他的第二部電影《刻在你心底的名字》便是描述男性之間的愛情，在奇幻喜劇《不良執念清除師》中，他與彭千祐的互動也讓劇迷津津樂道，耽美的「美少年」、「男男戀」等元素似乎在曾敬驊身上大量展現，不過他對耽美其實有更廣大的想像。

曾敬驊大學主修電影與電視學系，原本預計走幕後，卻意外出道走紅，在《刻在你心底的名字》首次深入同性戀議題，他坦言因為是未知領域，當時有點害怕，不過還是抱著熱忱去挑戰，電影播映後大獲成功，讓曾敬驊印象深刻的不是成名，而是和身邊的同性戀朋友更靠近了。「原本我跟他們距離感是遙遠的，可是慢慢越來越了解他們的狀態是什麼，拍完後我開始認識越來越多這樣的朋友，其實我覺得滿自在，畢竟這件事可能十年前，並不是那麼開放的狀態，慢慢越變越好，當然也是很多人的努力，我覺得他們一定也要透過那段模糊、掙扎的時期，去了解自己、接受自己的狀態」。

對於像耽美、同性愛戀等非主流領域，曾敬驊透過電影一步步熟悉，他會跟朋友去看變裝皇后等活動，發現這些表演者很會打扮自己，自己化妝、戴假髮，選擇適合自己的東西，每個人都有自己的特色和喜好。而最影響他的，是表演者在舞台上那種專注、發光的魅力，「我覺得他們甚至比我在演戲時更吸引人，我一直思考這件事，為什麼在一個只有15坪的地下室，中間就一個小小舞台，他們可以把自己展現的淋漓盡致，他是可以不顧這麼多人在看，展現出『我就是這個樣子』，然後可以感受到他們非常喜歡自己現在的狀態，同時你也可以感受到他們的魅力」。

從那之後曾敬驊開始對自己的表演有一些想像，「我覺得那是在表演上非常需要的，不管你做哪種表演，彈鋼琴、唱歌、跳舞、演戲，都需要這個意念支撐著你，就是不管你是什麼角色，你都要非常喜歡你自己」，戲裡如此，人生亦然。原本在「表演角色」這件事有有很多掙扎的他，現在已經能了解自己需要什麼，透露這些可能原本要花很多時間找到，可是藉由電影，很快地把自己打開，讓他更了解自己。

本次擔任高雄電影節影展大使，曾敬驊分享自己在高雄求學的滿滿回憶，大學4年最常跑的地方就是高雄市電影館，起初是為了交作業而去看片，後來越看越有心得，便和一群同班同學騎機車衝去看片，相當熱血，身為資深雄影影迷的他，每年也都會買票觀影，除了觀摩學習，也是他的樂趣。

他特別喜歡雄影放映的國際短片競賽作品，不僅適合影視科系學生學習，也能在短時間內欣賞多部片，「看短片的好處就是時間很短，可以一天看好幾部，講的東西很簡潔，但有些人把它描繪得很吸引人」。曾敬驊也難忘大學時騎著機車和同學們到處拍片取景，當時最喜歡去西子灣海景和鳳山，最懷念的則是高雄的夕陽，因為工作關係，自己現在已經很少回高雄，也希望趁這次高雄電影節回去走走。

2023高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。「XR無限幻境」大展將串聯文化部與高雄市政府即將舉辦的科技文化大會盛事，作為高雄宣示科技文化成果的重要實踐。