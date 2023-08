高雄電影節影展AR科技沉浸體驗 「耽美男神」曾敬驊震撼失語 今年高雄電影節片單主題豐富,曾敬驊最期待「XR無限幻境」大展,他分享前陣子到北師美術館欣賞陳芯宜導演《無法離開的人》,沉浸式的觀影體驗讓他相當難忘,「我一開始覺得好像還好,後來我意外去觀影,出來是完全不能講話,太震撼了,我記得我看完是晚上6點多,我在外面展區坐到7、8點才回去,VR有一種可能比電影還要更靠近的體驗,我覺得是個滿特別的觀影方式」。 2023年高雄電影節於10月盛大展開,今年影展大使由「億萬票房新星」曾敬驊擔任,畢業於義守大學影視系的他,幾年前還是雄影的重度影迷,首部作品《返校》也由「高雄人」投資,沒想到今年擔任影展大使,曾敬驊直言非常榮幸,也有點緊張。他的年度新作《我的麻吉4個鬼》也即將在本月全台上映。本屆高雄電影節片單主題豐富,曾敬驊最期待的是「XR無限幻境」,這是高雄電影節獨步全台的虛擬實境影像大展,他也推薦影視科系學生必看國際短片競賽,一起來練功! 雄影年度主題「耽美主義」,曾敬驊可說是影展大使不二人選,他的第二部電影《刻在你心底的名字》便是描述男性之間的愛情,在奇幻喜劇《不良執念清除師》中,他與彭千祐的互動也讓劇迷津津樂道,耽美的「美少年」、「男男戀」等元素似乎在曾敬驊身上大量展現,不過他對耽美其實有更廣大的想像。 曾敬驊大學主修電影與電視學系,原本預計走幕後,卻意外出道走紅,在《刻在你心底的名字》首次深入同性戀議題,他坦言因為是未知領域,當時有點害怕,不過還是抱著熱忱去挑戰,電影播映後大獲成功,讓曾敬驊印象深刻的不是成名,而是和身邊的同性戀朋友更靠近了。「原本我跟他們距離感是遙遠的,可是慢慢越來越了解他們的狀態是什麼,拍完後我開始認識越來越多這樣的朋友,其實我覺得滿自在,畢竟這件事可能十年前,並不是那麼開放的狀態,慢慢越變越好,當然也是很多人的努力,我覺得他們一定也要透過那段模糊、掙扎的時期,去了解自己、接受自己的狀態」。 對於像耽美、同性愛戀等非主流領域,曾敬驊透過電影一步步熟悉,他會跟朋友去看變裝皇后等活動,發現這些表演者很會打扮自己,自己化妝、戴假髮,選擇適合自己的東西,每個人都有自己的特色和喜好。而最影響他的,是表演者在舞台上那種專注、發光的魅力,「我覺得他們甚至比我在演戲時更吸引人,我一直思考這件事,為什麼在一個只有15坪的地下室,中間就一個小小舞台,他們可以把自己展現的淋漓盡致,他是可以不顧這麼多人在看,展現出『我就是這個樣子』,然後可以感受到他們非常喜歡自己現在的狀態,同時你也可以感受到他們的魅力」。 從那之後曾敬驊開始對自己的表演有一些想像,「我覺得那是在表演上非常需要的,不管你做哪種表演,彈鋼琴、唱歌、跳舞、演戲,都需要這個意念支撐著你,就是不管你是什麼角色,你都要非常喜歡你自己」,戲裡如此,人生亦然。原本在「表演角色」這件事有有很多掙扎的他,現在已經能了解自己需要什麼,透露這些可能原本要花很多時間找到,可是藉由電影,很快地把自己打開,讓他更了解自己。 本次擔任高雄電影節影展大使,曾敬驊分享自己在高雄求學的滿滿回憶,大學4年最常跑的地方就是高雄市電影館,起初是為了交作業而去看片,後來越看越有心得,便和一群同班同學騎機車衝去看片,相當熱血,身為資深雄影影迷的他,每年也都會買票觀影,除了觀摩學習,也是他的樂趣。 他特別喜歡雄影放映的國際短片競賽作品,不僅適合影視科系學生學習,也能在短時間內欣賞多部片,「看短片的好處就是時間很短,可以一天看好幾部,講的東西很簡潔,但有些人把它描繪得很吸引人」。曾敬驊也難忘大學時騎著機車和同學們到處拍片取景,當時最喜歡去西子灣海景和鳳山,最懷念的則是高雄的夕陽,因為工作關係,自己現在已經很少回高雄,也希望趁這次高雄電影節回去走走。 2023高雄電影節於10月7日(六)至22日(日),在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。「XR無限幻境」大展將串聯文化部與高雄市政府即將舉辦的科技文化大會盛事,作為高雄宣示科技文化成果的重要實踐。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。