在加州的黃金歷史中,淘金熱和橫貫鐵路建立扮演著重要角色,塑造了這片土地的輝煌發展。#灣區走走 特別帶您來到迷人的Jamestown詹姆斯鎮,這座歷史城鎮完美地保存著淘金時代的獨特氛圍。而最引人入勝的地方莫過於Railtown鐵道鎮,鐵道迷們夢寐以求的天堂。搭乘古老列車穿越時光隧道,彷彿回到淘金熱的歲月。不僅如此,這裡還是經典電影“Back To The Future””回到未來“的取景地–在Railtown鐵道鎮裏,又仿佛將您帶入激動人心的科幻電影世界。讓我們隨著 #家瑜,一同進入這個鐵道之旅!

