【娛樂新聞】闊別舞台四年 攜金鑽班底強勢回歸 電音女皇陳慧琳誓要炸爆澳門舞台

濶別樂壇多年的Kelly,於今年再次活躍起來,不僅先後推出了〈風眼〉、〈我的親人〉、〈談情的價值〉及〈烈愛成灰〉4首單曲,而且更與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲〈The day when we fall in love〉,再次進軍日本市場。而繼2019年在澳門開唱後,今日狀態大勇的Kelly就在澳門銀河國際會議中心舉行記者會,宣布將相隔4年後再次踏足澳門舉行一連兩日個唱,Kelly說:「早前一個音樂節目上有100名粉絲出席,我只是唱了幾首歌,現場氣氛已經high爆,所以今次澳門演唱會氣氛一定好勁。」 今次Kelly澳門演唱會有御用音樂總監Mark Lui加上跳舞總監Sunny Wong,這個合作無間的頂級陣容,可預視Kelly這個電勁女皇回歸誓要炸爆舞台,Kelly說:「認識我的歌迷都是因為我的快歌,今次每個環節都有快歌,想有大家熟識的快歌、有歌迷想聽的歌,真的好難選擇,仲未落實!」 其實Kelly對於今次演唱會的製作也高度講究,單單是宣傳海報的造型,Kelly一襲艷麗超高衩長裙,配以特別由外國訂製的皇冠登場,盡現皇者風範之餘,也將Kelly Fit到漏的身形表露無遺,但美麗背後卻辛苦了她,Kelly說:「件金色外衫不是用布,是一些類似係膠、陶瓷的物體,好硬,似一個雕塑,後面就好像綁鞋繩要索實!映相時好難唞氣。」 另外這次演唱會以「Season 2」命名,其實是壓軸登場的全新單曲〈Season 2〉的歌名,此曲由名填詞人黃偉文(Wyman)創作,意味着Kelly再次投入音樂事業。這次重新出發既推出新歌,又舉行演唱會,2023年絕對是Kelly的「Season 2」。相信樂迷必定對於Kelly這次強勢回歸引頸以待,同時Kelly也必定會為大家帶來最大的驚喜,同時亦會以最佳狀態,迎接今次《陳慧琳SEASON 2澳門站》。

