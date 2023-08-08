【娛樂新聞】闊別舞台四年 攜金鑽班底強勢回歸 電音女皇陳慧琳誓要炸爆澳門舞台

濶別樂壇多年的Kelly，於今年再次活躍起來，不僅先後推出了〈風眼〉、〈我的親人〉、〈談情的價值〉及〈烈愛成灰〉4首單曲，而且更與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲〈The day when we fall in love〉，再次進軍日本市場。而繼2019年在澳門開唱後，今日狀態大勇的Kelly就在澳門銀河國際會議中心舉行記者會，宣布將相隔4年後再次踏足澳門舉行一連兩日個唱，Kelly說：「早前一個音樂節目上有100名粉絲出席，我只是唱了幾首歌，現場氣氛已經high爆，所以今次澳門演唱會氣氛一定好勁。」

今次Kelly澳門演唱會有御用音樂總監Mark Lui加上跳舞總監Sunny Wong，這個合作無間的頂級陣容，可預視Kelly這個電勁女皇回歸誓要炸爆舞台，Kelly說：「認識我的歌迷都是因為我的快歌，今次每個環節都有快歌，想有大家熟識的快歌、有歌迷想聽的歌，真的好難選擇，仲未落實！」

其實Kelly對於今次演唱會的製作也高度講究，單單是宣傳海報的造型，Kelly一襲艷麗超高衩長裙，配以特別由外國訂製的皇冠登場，盡現皇者風範之餘，也將Kelly Fit到漏的身形表露無遺，但美麗背後卻辛苦了她，Kelly說：「件金色外衫不是用布，是一些類似係膠、陶瓷的物體，好硬，似一個雕塑，後面就好像綁鞋繩要索實！映相時好難唞氣。」

另外這次演唱會以「Season 2」命名，其實是壓軸登場的全新單曲〈Season 2〉的歌名，此曲由名填詞人黃偉文（Wyman）創作，意味着Kelly再次投入音樂事業。這次重新出發既推出新歌，又舉行演唱會，2023年絕對是Kelly的「Season 2」。相信樂迷必定對於Kelly這次強勢回歸引頸以待，同時Kelly也必定會為大家帶來最大的驚喜，同時亦會以最佳狀態，迎接今次《陳慧琳SEASON 2澳門站》。