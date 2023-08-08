【理財小常識】- 聘請家庭臨時傭工﹐是否需要購買勞工保險﹖ August 8, 2023 none, 財經新聞 (Copyright 2023. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 Finance Tips您喜歡的新聞 新聞 【灣區新聞】舊金山聯合校區將公布派位結果 六成學生派第一志願（視頻） March 17, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注 舊金山聯合校區表示，家長會在下週一起陸續收到2023-2024學年的派位信，校區表示，有六成人派到第… Read more […] 新聞 加州1號提案建議修改加州憲法保護墮胎權（視頻） October 4, 2022 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注 今年11月的加州選舉，選民共有七項州提案需要作決定，其中加州1號提案是有關保護墮胎權的加州憲法修正案… Read more […] 全國消息 Alaska航空推出每月49元起的Flight Pass December 5, 2022 全國消息, 財經新聞, 熱點關注 Alaska航空推出每月49元起的機票套票Flight Pass。Alaska航空推出的Flight… Read more […] 新聞 拜登召開首場記招 揚言2024年會競逐連任 March 26, 2021 新聞, 全國消息, none, 熱點關注 總統拜登周四召開上任以來第一場的記者會，談論的議題廣泛，包括中國、美墨邊境的移民潮… Read more […] 新聞 聯儲局主席包維爾確診COVID 有輕微症狀 January 19, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注 聯儲局表示，主席包維爾週三確診COVID，他有輕微的症狀，今年70歲的包維爾… Read more […] 新聞 舊金山周末發生多宗搶劫案 受害人全是亞裔（視頻） March 16, 2021 新聞, 灣區新聞, none, 熱點關注 在剛過去的週末，舊金山發生多宗搶劫案，受害人都是亞裔，其中一宗案的疑犯更有手槍… Read more […]
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