【娛樂新聞】鄭伊健洛杉磯巡唱病倒表現失準 向觀眾致歉 靠意志力完成演出

去年在紅館舉行一連九場《HERE AND NOW 鄭伊健演唱會2022》叫好叫座、一票難求,到今年年初疫情緩和,鄭伊健與他的演唱會團隊亦積極籌備巡迴演出,準備為世界各地的「麵粉」帶來這場富電影感的精彩演唱會。 繼四月到過澳門為巡唱揭開序幕,七月伊健帶同有份為演唱會演出的小師妹Feanna黃淑蔓,一起飛到美國三藩市以及洛杉磯演出,而另一位小師妹Cloud雲浩影,因要留港為新歌宣傳而未能同行。 出發前,伊健原本心情相當興奮,因為自2019年到過三藩市巡唱後,已有四年時間未有跟當地歌迷見面,而洛杉磯更是他入行以來,首次踏足演出,只可惜完成三藩市站巡唱後,伊健的身體漸漸感到不適,開始有感冒病徵,估計與當地天氣比較乾燥、加上時差和舟車勞動,難免影響伊健的狀態,到達洛杉磯後,伊健盡量留在酒店休息,及進食維他命C增強抵抗力。 正式開show,伊健在洛杉磯 Pechanga Resort Casino演出期間,為自己的表現未能做足一百分,在台上向觀眾致歉,他說:「同大家講個唔好嘅消息,但可能有啲人都發覺到,其實我第一次嚟呢度(洛杉磯)開演唱會,我好興奮,但幾日前,我患病了,對唔住、對唔住,不過唔緊要,病係可以控制,我會盡我所能,你哋可以放心,三年嘅疫情我哋都過到,呢個病唔會難到嘅,今晚我要做好呢個show。」台下觀眾馬上報以如雷掌聲,為伊健打氣。 帶病上台,伊健全靠意志力刻服了整個演唱會,無論是舒情冧歌抑或跳唱快歌,也竭盡全力演出,加上看到台下觀眾的熱情反應,給予伊健更大的力量完成洛杉磯站的演出。 能夠完成兩站美國巡唱,伊健相當感謝台前幕後付出的努力,而今次有份跟著大師兄巡唱的Feanna,除了擔任嘉賓演出,還加入了和音團隊,Feanna在洛杉磯站更戴上精靈耳上台,展示特別造型。 「我第一次去美國,勁開心,多謝伊健,我有讚佢好靚仔,哈哈!同埋今次呢個trip,我見識咗好多,又有機會去環球影城同埋迪士尼,仲食咗好多日牛扒,食到勁飽。」 Feanna人靚聲甜,唱和音當然難不到她,伊健更安排Feanna在台上清唱一少段由她主唱的電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》,觀眾不單聽出耳油,完show後更要跟Feanna握手,讚她唱歌好聽。

