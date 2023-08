【KTSF】

小天后Taylor Swift日前在南灣Santa Clara舉行的開唱,因演唱會兩晚都超時,市府將向主辦場地及煙花公司開罰。

Swift在Levi’s球場兩晚演唱會,不但都在表定時間11點後才結束,壓軸歌曲還搭配華麗的煙花。

Santa Clara市府4日宣布,因煙花公司Pyrotek違約,在11點後才放煙花,將罰款2000元。

另外,市府還在評估是否向管理Levi’s球場的淘金者球隊因活動超時提出罰款,Swift則不會受罰。

這不是Santa Clara市第一次向演唱會超時或因噪音檢舉而提出罰款,但市府就表示,目前還未收到Swift兩場演唱會的噪音檢舉。

