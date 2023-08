踏入加州州立公園,沉浸在哥倫比亞州立歷史公園,彷彿時光倒流。這個淘金小鎮,曾經是淘金客追尋黃金夢的天堂,現在卻是人們尋找懷舊情懷的寶地。走在這條古老的街道上,感受著鐵輪在腳下滾動的視覺感受,聽著馬蹄聲在耳邊回響,彷彿可以看見過去的淘金夢:十九世紀的Wells Fargo創始店,古樸的華人雜貨店,懷舊的鐵匠與糖果店。跟著 #家瑜 邂逅淘金夢,共同體驗一下當時淘金熱人們的生活吧!

