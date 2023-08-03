【娛樂新聞】王馨平相隔十年再開個人演唱會 欣賞林家謙和MC 想唱佢哋嘅歌

王馨平 Linda 將於9月23日在香港舉辦「王馨平女人馨情演唱會2023」，今日舉辦發佈會，她透露相隔10年再能夠在香港做個人演唱會心情是既興奮又充滿期待！

Linda 表示：「呢個演唱會三年前已經開始計劃，因為疫情嘅情況一直延期。今次可以做成演出，當中都經過好多波折。如果按步就班去申請，就係要明年秋冬才有可能！我都好感謝主辦單位，就是一晚也肯投資！當然，接下來我希望能帶著呢個演唱會去多幾個地方。」

至於歌單方面，Linda稱：「自己一些經典歌一定要唱，也有很多粉絲朋友俾咗啲建議，而且我好欣賞林家謙和MC張天賦，也很想唱他們的歌，但仍需要和監制討論。」

說到個唱會透過歌曲同大家分享「故事」，帶出「人生」不同階段嘅抉擇。問她會否擔心提到父親便忍不住落淚，Linda 稱：「站在台上，便希望將真實的一面呈現出來，笑和哭都想和大家分享。」

記者會尾聲，主辦更特地送上獨臂刀的擺設給Linda，象徵父親王羽的精神繼續陪伴Linda披荊斬棘。