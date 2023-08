【娛樂新聞】王馨平相隔十年再開個人演唱會 欣賞林家謙和MC 想唱佢哋嘅歌

王馨平 Linda 將於9月23日在香港舉辦「王馨平女人馨情演唱會2023」,今日舉辦發佈會,她透露相隔10年再能夠在香港做個人演唱會心情是既興奮又充滿期待! Linda 表示:「呢個演唱會三年前已經開始計劃,因為疫情嘅情況一直延期。今次可以做成演出,當中都經過好多波折。如果按步就班去申請,就係要明年秋冬才有可能!我都好感謝主辦單位,就是一晚也肯投資!當然,接下來我希望能帶著呢個演唱會去多幾個地方。」 至於歌單方面,Linda稱:「自己一些經典歌一定要唱,也有很多粉絲朋友俾咗啲建議,而且我好欣賞林家謙和MC張天賦,也很想唱他們的歌,但仍需要和監制討論。」 說到個唱會透過歌曲同大家分享「故事」,帶出「人生」不同階段嘅抉擇。問她會否擔心提到父親便忍不住落淚,Linda 稱:「站在台上,便希望將真實的一面呈現出來,笑和哭都想和大家分享。」 記者會尾聲,主辦更特地送上獨臂刀的擺設給Linda,象徵父親王羽的精神繼續陪伴Linda披荊斬棘。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。