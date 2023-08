【娛樂新聞】古天樂遠赴法國小島化身養蜂人 共同宣揚蜜蜂保育及可持續發展

一直忙於電影拍攝的古天樂(Louis)近日被法國品牌邀請前往法國烏埃尚島參與品牌的新品發佈活動。除了在景色優美怡人的世外桃園體驗殿級蜂皇系列全新推出的蜜護日霜及晚霜外,Louis亦在晚宴上與品牌代表及其他來自不同地區的嘉賓互相交流環保議題;其後更化身養蜂人深入了解養蜂工作及蜜蜂保育。 行程豐富且極具環保意義,一向公務繁重的Louis亦樂在其中,視此行為喘息的機會,他笑言:「一直都好想嚟,但係之前做嘢夾唔到時間,今年終於有呢個機會!」寓工作於娛樂,享受這趟大自然之旅,為往後的工作充電做好準備。 換上全副裝備 隨專業養蜂人體驗養蜂工作

在清幽的烏埃尚島上,怎能缺少戶外活動!近年於香港甚少進行戶外運動的古天樂把握機會,踩上一輛放滿鮮花的單車,在海浪聲和微風的陪伴下漫遊烏埃尚島,欣賞綠油油的草地與壯麗的景觀,享受大自然給予的平靜,寫意非常。 其後古天樂換上綉有其英文名Louis的養蜂裝束,在當地專業養蜂人的帶領下體驗養蜂人的日常。現場充滿無數黑蜂,部分首次參與嘉賓亦略有緊張,唯獨Louis面不改容,專心地聆聽養蜂人的解説及學習往後的步驟。其後Louis正式親身嘗試養蜂工序,在養蜂人的指導下,初嘗養蜂滋味的古天樂亦做得有板有眼,更小心翼翼拿起充滿黑蜂的蜂巢合照,生怕令珍貴的黑蜂受傷,可見其尊重與愛心。脫下一身裝備後,Louis隨養蜂人到製作工場,品嘗新鮮的蜂蜜,過程中亦了解到把珍貴的黑蜂蜂蜜製作成殿級蜂皇系列的過程,相信定必獲益良多。 在一整天的養蜂體驗中,古天樂更有感保育的重要,希望把這個重要的訊息帶給大家,讓大家一同保護環境,使蜜蜂可以有一個安全和舒適的生長環境,為我們的地球盡一分力。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。