【娛樂新聞】推出Acoustic版《好好掛住》陳健安鑽研唱腔 做新版MV主角

陳健安（安仔）於上月推出歌曲《好好掛住》，更舉辦了「好好掛住 作品分享」展覽。除展出安仔多位好友的畫作外，樂迷亦即場寫下最掛念的東西，透過畫畫和字句，分享自己「好好掛住」的故事。展覽過後，安仔日前特意錄製《好好掛住》Acoustic版回饋樂迷，他說：「經歷咗掛住之後嘅一個新版本，叫做《好好掛住Catch You Later》。」

《好好掛住》Acoustic版找來歌曲監製和編曲賴映彤擔任琴手，以及樂隊Nowhere Boys結他手Kenneth彈Banjo伴奏。Banjo結他配上鋼琴的聲音，安仔與填詞人Oscar李文曦一致認為有送別禮的感覺，於是決定將這個版本命名為「Catch You Later」。他解釋：「個名幾Chill，唔係好傷感。好似我喺送別禮上面，送呢首歌畀離開咗同埋掛住嘅人同事，最後講一句『Catch You Later，遲啲見』。」

原版《好好掛住》MV，安仔找來三位好朋友，分別有AK@MIRROR （江𤒹生）、商台DJ飛機（江慧楓）、以及「造星V」參賽者Tiger Foo符紀男，以畫作分享內心想好好掛住的「動物」、「家」和「親人」，反而安仔在MV中出現的畫面相對有限，但今次的Acoustic版本，安仔終於做回主角，導演更將拍攝場地，還原「好好掛住 作品分享」展覽中出現過的memo牆，將當日大家用文字紀錄的思念字句，再一次呈現在MV內。

至於音樂方面，安仔同樣花盡心思，無論樂器、唱腔、以至歌曲的速度，也作出一定調整，安仔坦言在錄音前要幫自己「洗腦」，忘記原版的唱法。

「轉一轉啲Groove（旋律），有少少Folk Song（民間音樂）感覺。錄音時要忘記之前版本嘅Phrasing（樂句），我用嘅方法就係用英文亂咁唱，轉咗好多個Tempo（拍子）。過程入面搵到新嘅Phrasing，第一句已經同原版唔同。新嘅版本唔係純粹轉咗編曲，而係重新灌錄，比原版速度快少少，希望畀到新嘅版本大家聽。」安仔續指兩個版本適合在不同時間收聽：「原版適合靜靜哋喺屋企聽，新版我建議搭緊車望住唔同風景，或者揸緊車播出嚟，我覺得都幾啱咁樣去聽。」