【全國新聞】影星艾力寶雲意外槍殺女攝影師案 法官拒撤銷槍械主管過失殺人控罪

【KTSF 張麗月報導】

荷里活影星艾力寶雲(Alec Baldwin)在拍攝電影《Rust》期間,意外使用一枝裝有實彈的道具手槍槍殺了女攝影師,主審這宗案件的新墨西哥州一名法官週二裁定,不會撤銷槍械主管的控罪。

新墨西哥州一名法官對檢察官說,繼續維持本案的控罪,包括對涉案的電影槍械主管Hannah Gutierrez-Reed被控的過失殺人罪,意味著下星期展開對這名電影槍械道具師的冗長聆訊。

在幾個月前,檢控官撤銷對艾力寶雲的過失殺人罪,令到這名槍械主管Gutierrez-Reed成為本案唯一剩餘的被告,如果她被定罪,她可能面對最高三年的監禁刑期。

案發在2021年10月,艾力寶雲在新墨西哥州拍攝電影《Rust》期間,意外使用一支裝有實彈的道具手槍,槍殺了女攝影師Halyna Hutchins,艾力寶雲與槍械主管Gutierrez-Reed都被控過失殺人等控罪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。