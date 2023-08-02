【全國新聞】影星艾力寶雲意外槍殺女攝影師案 法官拒撤銷槍械主管過失殺人控罪

August 2, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Hannah Gutierrez-Reed (Santa Fe County Sheriff)

【KTSF 張麗月報導】

荷里活影星艾力寶雲（Alec Baldwin）在拍攝電影《Rust》期間，意外使用一枝裝有實彈的道具手槍槍殺了女攝影師，主審這宗案件的新墨西哥州一名法官週二裁定，不會撤銷槍械主管的控罪。

新墨西哥州一名法官對檢察官說，繼續維持本案的控罪，包括對涉案的電影槍械主管Hannah Gutierrez-Reed被控的過失殺人罪，意味著下星期展開對這名電影槍械道具師的冗長聆訊。

在幾個月前，檢控官撤銷對艾力寶雲的過失殺人罪，令到這名槍械主管Gutierrez-Reed成為本案唯一剩餘的被告，如果她被定罪，她可能面對最高三年的監禁刑期。

案發在2021年10月，艾力寶雲在新墨西哥州拍攝電影《Rust》期間，意外使用一支裝有實彈的道具手槍，槍殺了女攝影師Halyna Hutchins，艾力寶雲與槍械主管Gutierrez-Reed都被控過失殺人等控罪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*