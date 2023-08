【娛樂新聞】於真人騷還原「巴士跳舞」黃宗澤與蕭正楠大跳經典舞步

黃宗澤(Bosco)參與的綜藝真人騷《野挺有趣》正在熱播,節目中Bosco偕同內地多位年輕一輩藝人一同化身活動策劃團隊,以多巴胺舞會之夜為主題,Bosco親身上陣還原「巴士跳舞」的經典舞步,於練習時,觸發舊患。Bosco更請來好兄弟蕭正楠(Edwin)幫手,擔任飛行嘉賓。 今次為多巴胺舞會之夜,Bosco請來Edwin助一臂之力,當Edwin知道組員為零零後,Bosco黃三歲上身指着Edwin為大家介紹:「來!快點叫爸!」,Edwin即時反擊,指着Bosco:「叫爺爺!」。大家在構思開場舞時,記起Bosco當年於巴士淋雨拍攝「對你愛不完」,Bosco化身黃老師,教大家三絕招,而最重要是表情到位,相當搞笑。Edwin亦為大家帶來「當旺爸爸」經典舞步,大跳「舊歡如夢」,場面惹笑。 其後,眾人分成男子組及女子組,為舞會排練開場舞蹈,投入排練的Bosco即使舊傷令到動作不連貫,仍表示小事,十分專業。事後Bosco道出膝蓋受傷經歷:「我拍戲被撞了,有一塊碎了,出來休息兩天,又去拍戲了頸椎就出問題,然後它好了,就到大腿后撕裂了。」,眾人聽到後都十分心痛Bosco。Bosco完全沒有因為腳痛而放棄,更表示其實最擔心是耽誤了隊友,單獨去找跳舞老師加操,可見專業。當獲悉女女子組表演中又有道具又有情景劇時,Bosco完全無擔心,更笑言:「不需要附屬的東西,我們直接一排橫排,我們脫衣服就好了!」 問到Edwin,如果無入行會做甚麼職業?他說:「應該會是廚師吧。,因為十分喜歡做菜給人家吃,跟Bosco一樣。」,原來Bosco與Edwin老友鬼鬼,更會上去Bosco屋企食飯,他道出:「去他家他也做飯給我吃嘛。然後我覺得男生會做飯,不錯!他給我做西餐,很健康的。他知道我們晚上,盡量少吃米飯澱粉之類。他會用菜,切得很細,形狀跟米一樣,但你吃起來就是蔬菜。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。