【娛樂新聞】於真人騷還原「巴士跳舞」黃宗澤與蕭正楠大跳經典舞步

黃宗澤(Bosco)參與的綜藝真人騷《野挺有趣》正在熱播，節目中Bosco偕同內地多位年輕一輩藝人一同化身活動策劃團隊，以多巴胺舞會之夜為主題，Bosco親身上陣還原「巴士跳舞」的經典舞步，於練習時，觸發舊患。Bosco更請來好兄弟蕭正楠(Edwin)幫手，擔任飛行嘉賓。

今次為多巴胺舞會之夜，Bosco請來Edwin助一臂之力，當Edwin知道組員為零零後，Bosco黃三歲上身指着Edwin為大家介紹：「來！快點叫爸！」，Edwin即時反擊，指着Bosco：「叫爺爺！」。大家在構思開場舞時，記起Bosco當年於巴士淋雨拍攝「對你愛不完」，Bosco化身黃老師，教大家三絕招，而最重要是表情到位，相當搞笑。Edwin亦為大家帶來「當旺爸爸」經典舞步，大跳「舊歡如夢」，場面惹笑。

其後，眾人分成男子組及女子組，為舞會排練開場舞蹈，投入排練的Bosco即使舊傷令到動作不連貫，仍表示小事，十分專業。事後Bosco道出膝蓋受傷經歷：「我拍戲被撞了，有一塊碎了，出來休息兩天，又去拍戲了頸椎就出問題，然後它好了，就到大腿后撕裂了。」，眾人聽到後都十分心痛Bosco。Bosco完全沒有因為腳痛而放棄，更表示其實最擔心是耽誤了隊友，單獨去找跳舞老師加操，可見專業。當獲悉女女子組表演中又有道具又有情景劇時，Bosco完全無擔心，更笑言：「不需要附屬的東西，我們直接一排橫排，我們脫衣服就好了！」

問到Edwin，如果無入行會做甚麼職業？他說：「應該會是廚師吧。，因為十分喜歡做菜給人家吃，跟Bosco一樣。」，原來Bosco與Edwin老友鬼鬼，更會上去Bosco屋企食飯，他道出：「去他家他也做飯給我吃嘛。然後我覺得男生會做飯，不錯！他給我做西餐，很健康的。他知道我們晚上，盡量少吃米飯澱粉之類。他會用菜，切得很細，形狀跟米一樣，但你吃起來就是蔬菜。」