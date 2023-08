【娛樂新聞】雲浩影推出新歌《無以名狀的痛》拍完喊戲獲工作人員送上生日蛋糕

雲浩影(Cloud)日前拍攝新歌《無以名狀的痛》MV,無論歌詞和MV故事都是她的自身經歷。Cloud坦言年初獲新人獎後,感到很大壓力,踏入迷惘期。 她說:「今次新歌和MV都係我嘅經歷,係我一段唔開心嘅時候。年初攞完新人獎,過咗新人年,自己唔係好知點樣應對未知嘅將來,所以有呢首歌《無以名狀的痛》。好想藉住呢首歌話畀大家知,如果你有呢啲狀態,唔使怪責自己,因為好正常嘅,我都同你一齊去面對。今次第一次同麥曦茵導演合作,之前比賽節目嘅時候見過面,我好欣賞佢嘅作品,包括電影和MV。今次新歌由Vicky(馮穎琪)作曲,我參加比賽時選唱過佢嘅作品《彳亍》;填詞係Oscar,佢用咗啲好錐心嘅詞。編曲阿道(蘇道哲),亦係我第一歌《願望之翼》嘅監製,今次佢同Vicky一齊監製呢首歌。」 對於女明星,出水芙蓉、刮痧、嚎哭、躺平高拍等拍攝手法都是天敵,Cloud在MV中完美演繹,展現「零死角」魅力。她說:「最難忘係刮痧,因為請咗一位真正刮痧師傅,導演唔想佢真係刮到我背脊紅晒,因為之後仲有鏡頭,要求佢『扮』,唔好刮出痧。咁樣對於專業師傅嚟講係好大挑戰,結果都刮出少少痧,紅咗少少。一開始師傅話無油刮唔郁,反而會弄傷皮膚,於是加咗少少BB油。一有油佢就控制唔到,起勢刮,結果出咗少少痧。」言而只是紅了一小片,很快就退色,順利繼續拍攝。Cloud說:「其實我都有得著,佢教咗我一啲刮痧知識,例如咩顏色代表身體咩體質,獲益良多。」 而浸浴、出水芙蓉和嚎哭戲,Cloud花最多時間拍攝。她說:「浸水戲有熱水,衣服透視程度亦剛剛好,效果好唯美。事前我低估咗浴缸戲嘅難度,平時鏡頭前見人哋上水戲好靚。當日第一場就拍浸浴,一落水個鼻就入晒水,好似游水濁襯咁,好幾次我真係濁襯,來回拍咗幾次之後,我個頭暈暈地。」 之前Cloud在《密切接觸者》MV演過喊戲,但今次拍攝《無以名狀的痛》是不一樣的哭,而且亦較多層次,但她非常專業,眼淚一call即到。她說:「對演喊戲無乜心得,拍之前無幻想要喊咁多次,最初以為只有一場喊戲,喊完嗰take 過咗就過咗,點知今次每個場口都喊,唔係喊得好勁嗰種,但keep住抑鬱狀態,默默落淚,有難度。擔心喺麥導面前失禮,希望出嚟效果靚啦!」此外,拍攝MV當日適逢Cloud即將生日,工作人員為她準備蛋糕驚喜和唱生日歌慶祝,而她就萬歲下午茶給台前幕後打氣,皆大歡喜。

