【娛樂新聞】陳柏宇巡唱多倫多站真情流露唱到喊 與加國親人慶祝生日 享受天倫之樂

繼在英國舉行個唱後,陳柏宇(Jason)日前在加拿大舉行一連兩場的《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》多倫多站,更順道放假與在彼邦的家人聚首一堂,共享天倫之樂。 Jason對上一次到加拿大開Show已是14年前的事,所以今次開Show門票一推出就已被秒殺,即使加場仍有不少樂迷向隅。得到樂迷的厚愛,Jason心情大靚也大派福利答謝Fans,特別在尾場時,除了一度除去外套大騷麒麟臂外,在Encore環節亦任由大家點唱,結果即興唱出〈車匙〉、〈永久保存〉、〈I Miss You〉、〈閱後即焚〉、〈拖〉等歌曲。或者在自己成長的地方,Jason顯得份外放鬆,演唱會期間,都多次真情流露,其中在唱出寫給女兒Abi的〈本能寺〉時,就一度喊到未能唱下去,此外,他又分享了這次回多倫多的感受,道:「今次返嚟見返識咗廿幾年嘅朋友,回想返以前做嘅𢦀居嘢、低B嘢、無聊嘢,其實全部都係經驗,喺我哋朋友圈子中,冇人行差踏錯嘅,以前一齊玩,冇目標,一齊走堂嘅朋友,以前返嚟係見朋友玩,見朋友多過見屋企人,但今次返嚟,長期處於清醒狀態,同埋有家庭嘅狀態底下,所有嘢係開心啲嘅、溫馨啲,精神爽利啲。今年返嚟都有朋友問,夜晚出唔出嚟飲嘢,但我幾年冇飲過酒,老喇,近年都係11、2點就瞓,好乖好健康呢!」 其實今次Jason返多倫多開Show,碰巧鄰近他40歲生日的大日子,所以他在出發前先與香港的Fans聚會舉行生日會外,他亦提早返加拿大與家人一同慶生。Jason表示,今次回加拿大的心情,就如台上所說的與別不同,他說:「雖然觀光旅遊比較多,好似去咗尼加拉瀑布,又去咗動物園、水族館,不過重點唔係一定要做啲乜嘢特定動作,而係以一家人嘅模式去一齊參與一啲活動,譬如同屋企人同住嗰種溫馨感覺就好濃烈,因為可以食到婆婆煮嘅晚飯,起身又可以同大家嗌聲早晨,又可以見到細舅父,呢一啲都係開心嘅回憶。」Jason又大爆,因為今次帶同兩個女兒Abi和Audrey一同返加拿大,老婆Leanne特地重遊4年前曾到訪的一些景點,再影全家幅呢!

