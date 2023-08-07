【娛樂新聞】陳柏宇巡唱多倫多站真情流露唱到喊 與加國親人慶祝生日 享受天倫之樂

繼在英國舉行個唱後，陳柏宇（Jason）日前在加拿大舉行一連兩場的《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》多倫多站，更順道放假與在彼邦的家人聚首一堂，共享天倫之樂。

Jason對上一次到加拿大開Show已是14年前的事，所以今次開Show門票一推出就已被秒殺，即使加場仍有不少樂迷向隅。得到樂迷的厚愛，Jason心情大靚也大派福利答謝Fans，特別在尾場時，除了一度除去外套大騷麒麟臂外，在Encore環節亦任由大家點唱，結果即興唱出〈車匙〉、〈永久保存〉、〈I Miss You〉、〈閱後即焚〉、〈拖〉等歌曲。或者在自己成長的地方，Jason顯得份外放鬆，演唱會期間，都多次真情流露，其中在唱出寫給女兒Abi的〈本能寺〉時，就一度喊到未能唱下去，此外，他又分享了這次回多倫多的感受，道：「今次返嚟見返識咗廿幾年嘅朋友，回想返以前做嘅𢦀居嘢、低B嘢、無聊嘢，其實全部都係經驗，喺我哋朋友圈子中，冇人行差踏錯嘅，以前一齊玩，冇目標，一齊走堂嘅朋友，以前返嚟係見朋友玩，見朋友多過見屋企人，但今次返嚟，長期處於清醒狀態，同埋有家庭嘅狀態底下，所有嘢係開心啲嘅、溫馨啲，精神爽利啲。今年返嚟都有朋友問，夜晚出唔出嚟飲嘢，但我幾年冇飲過酒，老喇，近年都係11、2點就瞓，好乖好健康呢！」

其實今次Jason返多倫多開Show，碰巧鄰近他40歲生日的大日子，所以他在出發前先與香港的Fans聚會舉行生日會外，他亦提早返加拿大與家人一同慶生。Jason表示，今次回加拿大的心情，就如台上所說的與別不同，他說：「雖然觀光旅遊比較多，好似去咗尼加拉瀑布，又去咗動物園、水族館，不過重點唔係一定要做啲乜嘢特定動作，而係以一家人嘅模式去一齊參與一啲活動，譬如同屋企人同住嗰種溫馨感覺就好濃烈，因為可以食到婆婆煮嘅晚飯，起身又可以同大家嗌聲早晨，又可以見到細舅父，呢一啲都係開心嘅回憶。」Jason又大爆，因為今次帶同兩個女兒Abi和Audrey一同返加拿大，老婆Leanne特地重遊4年前曾到訪的一些景點，再影全家幅呢！