【娛樂新聞】單飛新曲《fOoL##》唱出生活態度 Marf邀陳蕾填詞 宣揚傻人是福

女團COLLAR成員Marf邱彥筒,繼早前推出首支個人單曲《*~Silencio…Shh》後,昨日再推出年度第二首單飛作品《fOoL##》,新歌注入不少個人元素,包括MV構思、服飾等,不過最叫Marf感興奮,莫過於她專誠找來陳蕾為歌曲作詞,促成二人首度合作。 《fOoL##》顧名思義是蠢人,原來Marf希望透過歌曲宣揚「儍人是福」的訊息,以簡單的方式得到快樂,Marf表示:「其實今次idea係點嚟呢?我有一個好鍾意嘅外國女歌手Madison Beer,佢有首歌都係叫《Fools》,但佢首歌係講愛情上愚蠢嘅人,而我今次構思呢首歌,一來係出於私心我鍾意佢首歌,二來係我生活、想法及價值觀愈來愈變得儍子嘅方式,即係有啲嘢睇到扮睇唔到,令到自己過得好啲,亦係令自己更加快樂嘅方法,所以好想透過歌曲宣揚呢種生活態度。」 MV郊外取景熱到爆

今次歌曲Marf親自請來陳蕾填詞,二人首度合作一拍即合,Marf指:「同陳蕾溝通好多之後,歌詞出到嚟,絕對係我非常expect嘅嘢,而佢都開心同滿意。」問到Marf跟陳蕾有何淵源?她笑說:「其實私下跟陳蕾冇太多聯絡,間中會傾下偈,但我近期好鍾意佢嘅歌,尤其是《伸縮自如的愛》,呢首歌嘅歌詞、感覺係我好想做到嘅嘢,所以我膽粗粗喺IG問對方有冇興趣合作,其實我都知佢幫人寫歌有少少壓力,所以我都話『我唔係迫你,你睇吓有冇興趣,如果聽到個demo有Feel可唔可同我一齊做呢件事』。」 MV拍攝當天,正值攝氏35度高溫,Marf跟一眾工作人員烈日下大汗疊細汗,Marf表示愧對大家:「今日係我第一次喺夏天進行戶外拍攝,當到達拍攝現場,感覺有啲愧疚台前幕後嘅團隊,因為見到個個都流晒汗,而且第一個鏡頭就係拍跳舞,朝早起身,食少少嘢就要跳舞,烈日當空,真係好辛苦,相信太陽伯伯嘅美麗對今次MV會有幫助。」MV還要到郊區取景,Marf笑言要驅蚊兼防曬:「可能啲蚊都覺得我啲血㷫嘴,都冇再叮我,所以在拍攝中途都放棄咗噴蚊怕水,但係就不斷噴防曬,雖然我係鍾意曬太陽,但我唔想有兩截色,所以我畀大家更努力咁補防曬。」

