【娛樂新聞】鄧小巧加盟英皇出新歌《瀟灑》到日本拍MV 40度暴曬六粒鐘

早前宣佈正式加盟英皇娛樂的鄧小巧今日(8日)推出全新歌曲《瀟灑》,作曲由小巧及T-Ma主理、填詞則由小巧親自操刀,MV則遠赴日本,跨越東京都、千葉縣及川崎縣三個都縣取景。 「瀟灑」的概念源於「意念創造實相」這個賽斯心法,小巧表示這是描述一種生活狀態,「人生好同壞好睇你觀點與角度點睇,我覺得無論係幾壞,甚至乎幾好都好,你嘅心態點樣去面對你嘅人生係好重要,我覺得『瀟灑』其實係一個幾好嘅狀態,你可以好care free、好無拘無束,可以好自在地去接受你人生嘅變化。」久違了唱作,小巧坦言對歌曲沒有期望,創作《瀟灑》時,仍未與新公司接觸,只是單純的想繼續唱歌、想到寫甚麼題材、想做甚麼類型音樂便寫下來,「係一個好純粹嘅出發點,我覺得首歌要去到一個乜嘢嘅位置,就由佢『瀟灑』咁去啦。」 由有公司到自組公司到「放悠長假期」再簽新公司,小巧謂現在是突然間重拾工作mode的獎態,而且每件事都加上了「deadline」,「新公司每個部門有自己嘅deadline,我自己又會有,所以亦都要配合各樣嘢嘅宣傳啦、製作啦,咁就有deadline囉。」獲公司揼本飛到日本拍MV,小巧笑言這就是有公司跟沒公司最大分別,「多謝公司,係呀日本啲嘢好好食,ありがとう(arigato)!哈哈。」 MV方面,小巧留意到年輕MV導演Elaine,於是透過IG聯繫,希望她能為《瀟灑》MV執導,卻發現Elaine已因工作關係移居東京,同時原來Elaine一直很喜歡小巧的音樂,二人一拍即合,她遂提議小巧飛到日本為她拍攝MV,日本之旅應運而生。和日本當地團隊合作拍攝,小巧大談兩地工作分別,「日本人啲禮貌係做得好足,喺香港係冇咁多『係,唔該晒唔該晒,係。』如果香港係一嘅話,嚟到日本係一百!『係!すみません(sumimasen)、係!ありがとう(arigato)!』長期出現喺對話入面。」由於拍攝期間日本正值受到熱浪浸襲,體感超過四十度。暴露在烈日下,從沙灘走到火車站,再到海邊碼頭,六小時的暴曬令小巧差點中暑。 問到小巧希望一年後的自己會變成如何,她說:「我希望係安穩。返咗嚟香港仲有好多事情轉變,加入新公司有好多人嘅適應,因為始終係同一班全新嘅團隊、創作團隊合作,嗰個安穩我覺得係嚟自心態上嘅一種安全感,即係覺得,settle down啦、個軌道正式開始慢慢向前。」

