【灣區新聞】Taylor Swift巡迴演唱會來到灣區 歌迷興奮不已（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

歌手Taylor Swift巡迴演唱會來到南灣Santa Clara,演唱會現場湧入了上萬名歌迷,從幾個月前的線上搶票,到週五的現場排隊等待,不顧一切艱難,就為了一睹Taylor Swift的魅力。

在Santa Clara Levi’s球場外,週五看到多個長長的人龍,粉絲大多穿著粉色、紫色,還有與Taylor Swift有關的服裝,除此之外,歌迷們最瘋的就是交換稱為「友情手鍊」的手工飾品,受訪的每一個歌迷都告訴我們,他們是多麼迫不及待的想要進場,親眼看到他們的偶像Taylor Swift。

Taylor Swift這次The Eras Tour巡迴演唱會,在售票期間是出現許多問題,售票網站Ticketmaster因為同時湧入大批的購票者,而因此當機,也影響許多人順利購票。

週五有許多歌迷與本台分享他們坎坷的購票經驗,但他們仍是非常慶幸,最終能夠圓滿一睹Taylor Swift的演出。

Taylor Swift浪潮席捲南灣Santa Clara,該市甚至在演唱會舉行的這兩天,將市名改為「Swiftie Clara」,並將Taylor Swift選為榮譽市長,以歡慶33歲歌星的駕到。

週五在Levi’s球場外的停車場兩點開放民眾排隊,並銷售演唱會周邊商品,4點半開放入場,但粉絲們早就迫不及待,搶先到場排隊。

Valerie和Jessica說:「我真的很興奮看她的表演,我聽說她有非常厲害的舞台魅力,而且她是一位全面出色的表演者,我認為這場演唱會的能量也會很棒,因為每個人都是忠實的粉絲,我很高興我們買到了藍色圓領衫,也期待《Long Live》的表演。」

Valerie及Jessica表示,從國中就是Taylor Swift的粉絲,這次是與一群朋友約好來聽演唱會,在Ticketmaster釋出門票後,就輕鬆的就購入5張票,但其他人就沒有這麼幸運了。

Maya說:「看她現場表演,我覺得非常榮幸有這個機會,能買到票非常開心。」

Maya表示,自己原先沒有搶到票,後來是透過信用卡公司的促銷活動,才獲得寶貴的入場卷。

她也展示給我們看,為了今天串好的「友情手鍊」,準備跟在場的粉絲們交換。

另一位帶著女兒一起來看演唱會的母親Rhovy Antonio,則是長期的Swiftie,Taylor Swift粉絲,她說女兒出生前就開始聽她的音樂,為了搶到這次演唱會的門票,她說她可是拼了命。

Rhovy Antonio說:「搶票的過程,就像你看過電影《飢餓遊戲》嗎?搶票就像那樣,是一場你死我活的戰鬥,最後是花了我兩天的時間買票,到最後我就像贏了飢餓遊戲的女主角Katniss Everdeen一樣。」

週五演唱會的58,000多張門票全數售出,但仍是有粉絲在場外無緣成為那58,000分之一。

Jenn說:「原本在售票的時候,我的腿斷掉,同時我又失業,所以我沒有趕上那班列車,當我開始尋找票的時候,已經1000多塊了。」

雖然沒有搶到票,Jenna還是個超級粉絲,她拿的牌子上寫著,「我需要一個奇蹟」,希望今天在最後一刻有機會圓夢,一旁路人更是為她加油。

路人說:「奇蹟會發生的,你在找票嗎?我沒有票,但是我要給你加油打氣,我相信一定會發生的。」

Taylor Swift週五及週六晚登上Santa Clara的舞台,對許多有幸到場一睹巨星風采的死忠歌迷來說,就像是一場奇蹟。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。