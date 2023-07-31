【灣區新聞】Taylor Swift巡迴演唱會來到灣區 歌迷興奮不已（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

歌手Taylor Swift巡迴演唱會來到南灣Santa Clara，演唱會現場湧入了上萬名歌迷，從幾個月前的線上搶票，到週五的現場排隊等待，不顧一切艱難，就為了一睹Taylor Swift的魅力。

在Santa Clara Levi’s球場外，週五看到多個長長的人龍，粉絲大多穿著粉色、紫色，還有與Taylor Swift有關的服裝，除此之外，歌迷們最瘋的就是交換稱為「友情手鍊」的手工飾品，受訪的每一個歌迷都告訴我們，他們是多麼迫不及待的想要進場，親眼看到他們的偶像Taylor Swift。

Taylor Swift這次The Eras Tour巡迴演唱會，在售票期間是出現許多問題，售票網站Ticketmaster因為同時湧入大批的購票者，而因此當機，也影響許多人順利購票。

週五有許多歌迷與本台分享他們坎坷的購票經驗，但他們仍是非常慶幸，最終能夠圓滿一睹Taylor Swift的演出。

Taylor Swift浪潮席捲南灣Santa Clara，該市甚至在演唱會舉行的這兩天，將市名改為「Swiftie Clara」，並將Taylor Swift選為榮譽市長，以歡慶33歲歌星的駕到。

週五在Levi’s球場外的停車場兩點開放民眾排隊，並銷售演唱會周邊商品，4點半開放入場，但粉絲們早就迫不及待，搶先到場排隊。

Valerie和Jessica說：「我真的很興奮看她的表演，我聽說她有非常厲害的舞台魅力，而且她是一位全面出色的表演者，我認為這場演唱會的能量也會很棒，因為每個人都是忠實的粉絲，我很高興我們買到了藍色圓領衫，也期待《Long Live》的表演。」

Valerie及Jessica表示，從國中就是Taylor Swift的粉絲，這次是與一群朋友約好來聽演唱會，在Ticketmaster釋出門票後，就輕鬆的就購入5張票，但其他人就沒有這麼幸運了。

Maya說：「看她現場表演，我覺得非常榮幸有這個機會，能買到票非常開心。」

Maya表示，自己原先沒有搶到票，後來是透過信用卡公司的促銷活動，才獲得寶貴的入場卷。

她也展示給我們看，為了今天串好的「友情手鍊」，準備跟在場的粉絲們交換。

另一位帶著女兒一起來看演唱會的母親Rhovy Antonio，則是長期的Swiftie，Taylor Swift粉絲，她說女兒出生前就開始聽她的音樂，為了搶到這次演唱會的門票，她說她可是拼了命。

Rhovy Antonio說：「搶票的過程，就像你看過電影《飢餓遊戲》嗎？搶票就像那樣，是一場你死我活的戰鬥，最後是花了我兩天的時間買票，到最後我就像贏了飢餓遊戲的女主角Katniss Everdeen一樣。」

週五演唱會的58,000多張門票全數售出，但仍是有粉絲在場外無緣成為那58,000分之一。

Jenn說：「原本在售票的時候，我的腿斷掉，同時我又失業，所以我沒有趕上那班列車，當我開始尋找票的時候，已經1000多塊了。」

雖然沒有搶到票，Jenna還是個超級粉絲，她拿的牌子上寫著，「我需要一個奇蹟」，希望今天在最後一刻有機會圓夢，一旁路人更是為她加油。

路人說：「奇蹟會發生的，你在找票嗎？我沒有票，但是我要給你加油打氣，我相信一定會發生的。」

Taylor Swift週五及週六晚登上Santa Clara的舞台，對許多有幸到場一睹巨星風采的死忠歌迷來說，就像是一場奇蹟。

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