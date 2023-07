【娛樂新聞】杜琪峯 鄭保瑞 游乃海 鐵三角再度聯手 《命案》8月11日 美國上映

Makerville 首部原創電影《命案》Mad Fate 即將8月11日北美(美國、加拿大)上映,由影帝林家棟以及人氣組合 MIRROR 隊長 Lokman 楊樂文領銜主演,銀河影像金牌陣容杜琪峯監製、鄭保瑞導演、以及游乃海編劇聯手合作,令北美地區的觀眾引頸以待。 銀河映像班底傾力打造 電影由銀河映像班底傾力打造,包括3次榮獲金像獎及金馬獎,足跡遍佈亞太、歐洲及美國電影協會的杜琪峯監製牽頭,與兩位「指定接班人」- 游乃海及去年憑《智齒》勇奪第40屆金像獎4項大獎的鄭保瑞攜手合作。曾憑《大隻佬》(2003) 及《黑社會》(2005) 2次榮獲金像獎的游乃海今次亦同時擔任《命案》編劇。實力班底,鐵三角聯手再創經典,不容錯過。 影帝林家棟 X 人氣組合 MIRROR 隊長 Lokman 楊樂文領銜主演 影帝林家棟在《命案》中飾演大師,一直為茶餐廳少東 (楊樂文 飾) 改命,希望能阻止其殺人想法。銀河映像過往電影作品均以經驗老到的演員擔演重要角色,然而今次卻起用新晉演員,例如 Lokman楊樂文、伍詠詩、陳湛文演出重要戲份。林家棟憶起十數年前自己參演電影《黑社會》(2005) 時,常常要依靠前輩教導自己的演技、走位等;而在拍攝電影《命案》期間,林家棟已成為了指導新人的前輩之一。這讓他回想起自己作為新演員的那一份進取及熱血,並自覺自己要向新演員承傳演技之道。 另一位主演 Lokman 楊樂文是香港人氣男團MIRROR的隊長,首次首度參與杜Sir監製的電影,與影帝林家棟第一次做對手戲,火花連場,並首次破格飾演變態殺人外賣仔,因目睹「鳳姐」被殺,引發殺戮天性,惟有靠家棟飾演的算命大師扭轉血腥命格,延續杜Sir和鄭保瑞在電影對命運這個命題的探問,鄭保瑞更亦力讚Lokman:「 Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到(這個角色) 的演員。」 第22屆紐約亞洲電影節北美首映 第26屆蒙特利爾奇幻電影節緊接其後

入選第73屆柏林影展特別展映單元 為香港電影在國際爭光 電影《命案》受國際影展青睞,入選第73屆柏林影展特別展映單元,為香港電影爭光,可喜可賀。監製杜琪峯:「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展,更高興可以藉此機會,將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」導演鄭保瑞:「很榮幸《命案》獲邀參展這一屆柏林影展。多謝杜生找我拍乃海這個很奇特的故事,亦很開心找到家棟同 Lokman 演出!」編劇游乃海:「感謝 MakerVille、銀河映像、台前幕後,將我自己一個好 mad 的創作實現。也感謝柏林影展將這部電影帶去歐洲。」 此外,《命案》入選第22屆紐約亞洲電影節,在北美首映,同時亦入選第26屆蒙特利爾奇幻電影節,緊接其後。電影喜獲北美,以及世界各地各個電影節垂青,各地電影迷萬勿錯過! 《命案》8月11日正式在北美戲院上映,為美國、加拿大觀眾帶來高質素港產片,主演楊樂文亦特別呼籲北美觀眾入場:「香港電影《命案》好快北美有得睇啦!大家記住支持!」 《命案》故事講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾), 因鳳姐獨自離開而無法阻止她被殘殺的命運。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ,並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動!大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災,少東害怕再陷囹圄,求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳廷燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態,甩不掉嗜血本性,大師卻認為既是天生,那錯的不是少東,是命運!大師使盡風水術數、中西玄學,但總是人算不如天算,鎩羽而歸…黔驢技窮之際,老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑,令少東的殺念越加熾烈,執刀就要踏上殺戮之路!而大師也頻臨精神崩潰,命中注定的大刧將至! 一切皆是命,半點不由人? 《命案》MAD FATE 由 MakerVille 及 Noble Castle Asia Limited 出品,銀河映像 (香港) 有限公司攝製,ILLUME FILMS北美發行,8月北美公映。

