【娛樂新聞】杜琪峯 鄭保瑞 游乃海 鐵三角再度聯手 《命案》8月11日 美國上映

Makerville 首部原創電影《命案》Mad Fate 即將8月11日北美（美國、加拿大）上映，由影帝林家棟以及人氣組合 MIRROR 隊長 Lokman 楊樂文領銜主演，銀河影像金牌陣容杜琪峯監製、鄭保瑞導演、以及游乃海編劇聯手合作，令北美地區的觀眾引頸以待。

銀河映像班底傾力打造

電影由銀河映像班底傾力打造，包括3次榮獲金像獎及金馬獎，足跡遍佈亞太、歐洲及美國電影協會的杜琪峯監製牽頭，與兩位「指定接班人」- 游乃海及去年憑《智齒》勇奪第40屆金像獎4項大獎的鄭保瑞攜手合作。曾憑《大隻佬》(2003) 及《黑社會》(2005) 2次榮獲金像獎的游乃海今次亦同時擔任《命案》編劇。實力班底，鐵三角聯手再創經典，不容錯過。

影帝林家棟 X 人氣組合 MIRROR 隊長 Lokman 楊樂文領銜主演

影帝林家棟在《命案》中飾演大師，一直為茶餐廳少東 (楊樂文 飾) 改命，希望能阻止其殺人想法。銀河映像過往電影作品均以經驗老到的演員擔演重要角色，然而今次卻起用新晉演員，例如 Lokman楊樂文、伍詠詩、陳湛文演出重要戲份。林家棟憶起十數年前自己參演電影《黑社會》(2005) 時，常常要依靠前輩教導自己的演技、走位等；而在拍攝電影《命案》期間，林家棟已成為了指導新人的前輩之一。這讓他回想起自己作為新演員的那一份進取及熱血，並自覺自己要向新演員承傳演技之道。

另一位主演 Lokman 楊樂文是香港人氣男團MIRROR的隊長，首次首度參與杜Sir監製的電影，與影帝林家棟第一次做對手戲，火花連場，並首次破格飾演變態殺人外賣仔，因目睹「鳳姐」被殺，引發殺戮天性，惟有靠家棟飾演的算命大師扭轉血腥命格，延續杜Sir和鄭保瑞在電影對命運這個命題的探問，鄭保瑞更亦力讚Lokman：「 Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到(這個角色) 的演員。」

第22屆紐約亞洲電影節北美首映 第26屆蒙特利爾奇幻電影節緊接其後

入選第73屆柏林影展特別展映單元 為香港電影在國際爭光

電影《命案》受國際影展青睞，入選第73屆柏林影展特別展映單元，為香港電影爭光，可喜可賀。監製杜琪峯：「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展，更高興可以藉此機會，將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」導演鄭保瑞：「很榮幸《命案》獲邀參展這一屆柏林影展。多謝杜生找我拍乃海這個很奇特的故事，亦很開心找到家棟同 Lokman 演出！」編劇游乃海：「感謝 MakerVille、銀河映像、台前幕後，將我自己一個好 mad 的創作實現。也感謝柏林影展將這部電影帶去歐洲。」

此外，《命案》入選第22屆紐約亞洲電影節，在北美首映，同時亦入選第26屆蒙特利爾奇幻電影節，緊接其後。電影喜獲北美，以及世界各地各個電影節垂青，各地電影迷萬勿錯過！

《命案》8月11日正式在北美戲院上映，為美國、加拿大觀眾帶來高質素港產片，主演楊樂文亦特別呼籲北美觀眾入場：「香港電影《命案》好快北美有得睇啦！大家記住支持！」

《命案》故事講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾), 因鳳姐獨自離開而無法阻止她被殘殺的命運。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳廷燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！

一切皆是命，半點不由人？

《命案》MAD FATE 由 MakerVille 及 Noble Castle Asia Limited 出品，銀河映像 (香港) 有限公司攝製，ILLUME FILMS北美發行，8月北美公映。