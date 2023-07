【娛樂新聞】四個「小生」開騷大唱經典 區瑞強被胡楓「欽點」上台合唱

葉振棠、李龍基、胡楓、Joe Junior四位小生於7月28、29日舉行一連兩場《雙生双識演唱會2023》。演唱會以香港經典金曲為賣點,首先以一連串香港人耳熟能詳的經典電視劇串燒歌拉開序幕,包括葉振棠的《大內群英》及《太極張三豐》;李龍基的《佛山贊先生》、《花艇小英雄》等,觀眾們反應熱烈。其後李龍基演唱一連串中英文歌曲如《男子漢》、《人生曲》、《My Way》等數首經典,為觀眾們帶來精彩的演出。 李龍基並邀請葉振棠一同合唱經典英文歌曲《Sound of silence》和《Devoted to you》。二人感覺「唔夠喉」,更邀請Joe Junior加入帶來一曲《More than I can say》。而Joe Junior在其後獨唱環節中除了拿手英文歌外,亦罕有公開演唱他由鄭國江改編的中文歌詞《日日寄你一首詩》。 而今年91歲的修哥胡楓緊接出場,帶來一曲《相識也是緣份》,而早前曾透露會現身支持的區瑞強(Albert)於觀眾席獲修哥邀請上台,二人更一同合唱《沉默是金》及《情花開》。Albert 更笑言:「尋晚我喺天堂嘅爸爸報夢俾我,話好鍾意睇修哥你演戲。」修哥更搞笑回應:「若干年後,我上天堂做俾你爸爸睇。」Albert 就話希望修哥可以繼續唱到演到200歲。 而葉振棠則繼續帶來一連串經典電視劇歌曲,包括《勝利雙手創》、《忘盡心中情》等,此外,他更帶來了數首經典翻唱歌曲如劉德華的《暗裡着迷》、Beyond的《海闊天空》等。而好友李龍基以「魔鬼」形象再次現身,二人一同合唱一曲《難為正邪定分界》及《朋友》,更到觀眾席握手感謝大家的支持。

