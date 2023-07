【娛樂新聞】瘦子E.SO 技驚四座Rap爆全場 MC Jin「唔知醜」自薦做嘉賓

一連兩場的《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》於昨晚舉行首場演出,瘦子E.SO全晚使出渾身解數,一展饒舌功架,讓觀眾High爆,而嘉賓歐陽靖(MC Jin)及頑童MJ116的出現,亦令演唱會出現一個又一個的高潮。 在整個《瘦子 E.SO 2023 地囚人 香港演唱會》中,瘦子E.SO唱出了不同年代的作品,甫出場唱出〈Way Up〉及〈達文西〉兩首作品後,全場觀眾已按奈不住紛紛站起來跟著歌曲起舞,尖叫聲亦此起彼落,瘦子E.SO此時亦送上頑童MJ116年代的〈地痞〉,直教觀眾陷入瘋狂狀態。接著〈CHANGE〉、〈她沒在看我〉、〈稱讚她的美〉、〈我的癮〉等Solo作品接連登場,其中唱到〈妹妹〉一曲時,瘦子E.SO特別邀來37位香港Dancers一同演出,場面盛大。 在唱過〈Married To The Game〉及〈自己都不自己〉後,瘦子E.SO邀來因拍攝《中國說唱巔峰對決》而成為好友的MC Jin,二人獻唱了曾在節目中合唱的〈祖先〉後,MC Jin自爆自己要求做嘉賓,MC Jin 笑道:「我主動找你,問你要不要我當嘉賓,廣東話有一句形容這個行為,就是『唔知醜』。不停給你發短訊:我有空呀!我有空呀!唔知醜!」MC Jin繼續以廣東話分享道:「其實可以做你嘉賓,係我嘅榮幸,同埋喺巔峰對決認識你係緣份,同埋有睇過節目都知道,如果冇你,我歐陽靖都未必有後面嘅發展,所以Thank You Bro!」以感謝當日瘦子E.SO在節目中救回他,不致被淘汰。隨後MC Jin再送上〈過山車〉一曲,玩得興起的他,再即席以一貫幽默用字Freestyle一段,與台下觀眾打成一片。 除了MC Jin外,頑童MJ116的兩位隊友小春Kenzy及大淵Muta,亦亮相了瘦子E.SO這次的香港演唱會,更唱出〈幹大事〉、〈生煎包〉、〈辣台妹〉等作品,而且也一如在台灣演出,在唱出〈辣台妹〉時,瘦子E.SO邀請了6名香港辣妹跳出火辣舞步,令全場氣氛瞬間變得熱血沸騰。 炸了一整晚後,在演唱會的尾聲,瘦子E.SO送上暖心的〈太陽〉、〈伯父〉、〈Just Believe〉及〈Amazing〉後,在熱烈的Encore聲之下,瘦子E.SO再度上台,伴隨著海洋的畫面唱出了〈Something I Don’t Need〉,而熱愛海洋的他,也順勢作出了呼籲,道:「我最近做了海洋保育的代言大使,這是我很喜歡的一個工作,我們的目標是要保護鯊魚,所以想呼籲大家不要吃魚翅,那個東西沒有甚麼營養,又很貴,是一個沒有意義的行為,所以不要這樣做。」觀眾聽到他真心真意的這番話,也報以熱烈的掌聲,之後瘦子E.SO再次感謝香港觀眾的熱情參與,在唱過〈Don’t worry about me〉後,首晚的演出便圓滿結束。 演唱會後,瘦子表示很開心有歐陽靖與頑童MJ116擔任嘉賓,他說:「靖哥最近很忙,他自己也有演唱會,但剛好有一天空檔,是緣份,他自己問我,我也不好意思問他,所以很感動!至於與頑童一起很自在,因為會互相Cover,跟自己撐一個場不同,可以玩得很開心。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。