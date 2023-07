【科技新聞】好萊塢劇作家和演員為何對人工智能感擔憂（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

好萊塢目前的罷工行動中,劇本作家從5月開始罷工,演員則在7月加入,其中一個關鍵因素,在於人工智能AI的運用,劇作家和演員為什麼會為AI擔憂?

人工智能推動的ChatGPT,已經有能夠寫劇本的能力,而能否取代演員?答案沒有那麼簡單。

串流平台Netflix受歡迎的單元劇集《黑鏡》《Black Mirror》,最新一季的《Joan is Awful》當中,劇情講到一個年輕女子發現自己一幕幕的生活,成了其他人在電視上看的情節,之後發現自己和劇中另外一個人物都是AI憑著真人演員創造出來的人物,真人演員根本不在現場。

這也就是說,電影公司付錢給演員,除了一次的演出,還買下了演員樣貌和言談舉止,這意味著,公司以後要是再要用這個演員,能夠憑著AI創造人物和其演出,不再需要找原來的演員,這更加意味著,公司可以用演員的影像,做出他們不肯做的演出。

另外一個例子就是,沒有對白的背景演員,公司可能付他們一天的工資,之後用他們的影像,就可以永久性的不需要再找他們來工作,公司則只需要付一次的錢,就永久性擁有演員的樣貌,這自然會砸掉演員的飯碗。

罷工演員要求保護自己的樣貌與特徵,要是被AI用來創造出新的人物,必須取得相應的補償。

演員工會目前要爭取電影公司必須獲得他們的許可,才能夠繼續用他們的樣貌和演出特徵,並也需要做出一定金錢補償。

根據新聞網站The Intercept的報導,串流平台公司Netflix已經在徵聘年薪90萬的AI製作經理,公司也在招聘幫助公司AI能有效的創造出更加生動的臉部表情。

演員工會表示,公司並不是沒有錢,僱主在AI上的投資,將直接減少演員以後的工作機會。

由AI引起的演員罷工,會需要多少時間才有了結,這是AI本身不能計算出來的答案,而因為罷工,演員也不能參與新開映電影的宣傳活動,一些電影公司乾脆延遲推出影片,這也將直接影響北美、甚至全球的新電影等節目的推出日期。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。