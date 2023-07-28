【科技新聞】好萊塢劇作家和演員為何對人工智能感擔憂（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

好萊塢目前的罷工行動中，劇本作家從5月開始罷工，演員則在7月加入，其中一個關鍵因素，在於人工智能AI的運用，劇作家和演員為什麼會為AI擔憂？

人工智能推動的ChatGPT，已經有能夠寫劇本的能力，而能否取代演員？答案沒有那麼簡單。

串流平台Netflix受歡迎的單元劇集《黑鏡》《Black Mirror》，最新一季的《Joan is Awful》當中，劇情講到一個年輕女子發現自己一幕幕的生活，成了其他人在電視上看的情節，之後發現自己和劇中另外一個人物都是AI憑著真人演員創造出來的人物，真人演員根本不在現場。

這也就是說，電影公司付錢給演員，除了一次的演出，還買下了演員樣貌和言談舉止，這意味著，公司以後要是再要用這個演員，能夠憑著AI創造人物和其演出，不再需要找原來的演員，這更加意味著，公司可以用演員的影像，做出他們不肯做的演出。

另外一個例子就是，沒有對白的背景演員，公司可能付他們一天的工資，之後用他們的影像，就可以永久性的不需要再找他們來工作，公司則只需要付一次的錢，就永久性擁有演員的樣貌，這自然會砸掉演員的飯碗。

罷工演員要求保護自己的樣貌與特徵，要是被AI用來創造出新的人物，必須取得相應的補償。

演員工會目前要爭取電影公司必須獲得他們的許可，才能夠繼續用他們的樣貌和演出特徵，並也需要做出一定金錢補償。

根據新聞網站The Intercept的報導，串流平台公司Netflix已經在徵聘年薪90萬的AI製作經理，公司也在招聘幫助公司AI能有效的創造出更加生動的臉部表情。

演員工會表示，公司並不是沒有錢，僱主在AI上的投資，將直接減少演員以後的工作機會。

由AI引起的演員罷工，會需要多少時間才有了結，這是AI本身不能計算出來的答案，而因為罷工，演員也不能參與新開映電影的宣傳活動，一些電影公司乾脆延遲推出影片，這也將直接影響北美、甚至全球的新電影等節目的推出日期。

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