【娛樂新聞】陳慧琳推出新歌《烈愛成灰》 與馮德倫再度飾演情侶 大鬥內心戲

繼跳舞快歌《談情的價值》後，陳慧琳Kelly推出遺憾戀曲《烈愛成灰》，曾經的轟動烈愛，最後化成灰燼。一段感情的逝去，留下的只有回憶，即使帶着遺憾，但心中仍存在一個位置給這個「曾經的你」。雖然一段感情未能幸福到尾，但當中有喜有悲的點滴，化作成火花懷緬，或許是最美的畫面。這種愛不在乎長久在一起，反而選擇成為更優秀的自己。含着淚帶着微笑，當初珍惜過、擁有過的一切，轉變為互相祝福，為這段關係畫上愛的句號。

Kelly掏出心肺的演唱，配合MV找來馮德倫Stephen當男主角，無論是聽覺或視覺，絕對是一大享受。在《烈愛成灰》MV中，Kelly是一位動畫師，而Stephen是一位甜品師傅，兩個人都有着各自的夢想，彼此一齊奮鬥，希望自己的努力受到肯定。可惜二人後來分開了，過了多年後二人再見面，已經是Kelly舉辦的個人動畫展，兩個人終於一起看了她的動畫。 大家相視而笑，儘管有些遺憾，一瞬間，過往的情愫也不再重要，更多的是無盡的感謝。

Kelly非常高興有Stephen當男主角，她表示：「這個角色好適合馮德倫做，MV故事講述兩人從相識到拍拖，相隔多年之後再重逢的情節。Stephen保養得很好，好開心再有機會與他合作。」Stephen坦言：「我們以往經常合作，例如《北極雪》、《紀念日》，還有拍攝過很多旅遊特輯。特別是很多年前，我們在《北極雪》MV裏飾演情侶，但當時我的樣子比較年輕，就像飾演Kelly的弟弟一樣。到現在我終於可以成熟一點，可以再度跟Kelly在MV故事裏面飾演情侶。」當Stephen被Kelly問到何時再一展歌喉，Stephen表示如果有需求才會有供應，但現在沒有需求，所以暫時未有這樣的打算。Kelly《烈愛成灰》MV將於7月28日晚上9時推出。