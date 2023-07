【娛樂新聞】陳慧琳推出新歌《烈愛成灰》 與馮德倫再度飾演情侶 大鬥內心戲

繼跳舞快歌《談情的價值》後,陳慧琳Kelly推出遺憾戀曲《烈愛成灰》,曾經的轟動烈愛,最後化成灰燼。一段感情的逝去,留下的只有回憶,即使帶着遺憾,但心中仍存在一個位置給這個「曾經的你」。雖然一段感情未能幸福到尾,但當中有喜有悲的點滴,化作成火花懷緬,或許是最美的畫面。這種愛不在乎長久在一起,反而選擇成為更優秀的自己。含着淚帶着微笑,當初珍惜過、擁有過的一切,轉變為互相祝福,為這段關係畫上愛的句號。 Kelly掏出心肺的演唱,配合MV找來馮德倫Stephen當男主角,無論是聽覺或視覺,絕對是一大享受。在《烈愛成灰》MV中,Kelly是一位動畫師,而Stephen是一位甜品師傅,兩個人都有着各自的夢想,彼此一齊奮鬥,希望自己的努力受到肯定。可惜二人後來分開了,過了多年後二人再見面,已經是Kelly舉辦的個人動畫展,兩個人終於一起看了她的動畫。 大家相視而笑,儘管有些遺憾,一瞬間,過往的情愫也不再重要,更多的是無盡的感謝。 Kelly非常高興有Stephen當男主角,她表示:「這個角色好適合馮德倫做,MV故事講述兩人從相識到拍拖,相隔多年之後再重逢的情節。Stephen保養得很好,好開心再有機會與他合作。」Stephen坦言:「我們以往經常合作,例如《北極雪》、《紀念日》,還有拍攝過很多旅遊特輯。特別是很多年前,我們在《北極雪》MV裏飾演情侶,但當時我的樣子比較年輕,就像飾演Kelly的弟弟一樣。到現在我終於可以成熟一點,可以再度跟Kelly在MV故事裏面飾演情侶。」當Stephen被Kelly問到何時再一展歌喉,Stephen表示如果有需求才會有供應,但現在沒有需求,所以暫時未有這樣的打算。Kelly《烈愛成灰》MV將於7月28日晚上9時推出。

