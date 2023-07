歡迎踏進聖塔克魯茲 Boardwalk,這是加州古老且最具魅力的遊樂園之一!這裡擁有百年歷史,像一個非凡的嘉年華,令人沉浸在熱鬧歡樂的氛圍中。海灘的海風輕拂,歡快的音樂瀰漫空中,燈光閃爍,讓人抛開一切煩惱。這裡不僅擁有遊樂設施,更有獨特的國家歷史地標,讓您在玩樂中領略百年時光。不容錯過的夏日特別企劃!一同探索這片奇幻樂園,讓我們一同尋找無盡驚喜與歡笑!

