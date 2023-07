【有線新聞】

曾獲奧斯卡影帝的美國演員奇雲史柏西,9項性侵罪名不成立。

奇雲史柏西到倫敦的法院應訊,陪審團商議超過12小時後,裁定他9項性侵罪名不成立。報道指他知道消息後,淚流滿面致謝。

64歲的奇雲史柏西被控2001至2013年期間性侵4名男子,他作供時形容自己為花花公子,是在雙方自願的情況下發生性關係,其律師斥責大部分原告是騙子,只是想藉此斂財。

