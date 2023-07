【娛樂新聞】去年憑《I SWIM》人氣急升 王智騫與好友組冰球隊參加業餘賽

「影壇新貴」王智騫(Martin)去年憑偶像劇《I SWIM》人氣急升,今年他乘勝追擊,再度參演青春熱血題材劇集《冰上火花》;拍攝期間Martin意外愛上冰上曲棍球運動,最近他還夥拍同劇演員柯煒林、黃溢濠等人組成冰球隊「Crew」參加業餘聯賽,非常熱血!談到組隊契機,Martin透露:「早在《冰上火花》臨近煞科時,已經有興趣同其他演員組織冰球隊,加上劇中又有真正嘅冰球員,所以我哋好順利地組成『Crew』。」 粉絲到場支持賜力量

曾自認是「運動白癡」的Martin笑言,平日除了做gym,甚少接觸其他運動,因此首度參賽相當緊張:「今次參加呢個聯賽,我好想盡力做好,所以我哋一得閒就會夾時間練波!最難忘係第一場比賽,當時我有叫『Doctor』(王智騫粉絲名稱)嚟睇,雖然第一次正式比賽好緊張,但係佢哋到場支持反而令我定好多。」 不過問到他是否有意成為職業球員時,他隨即耍手擰頭:「始終只係學咗大半年,技術上都好難追得上,所以唔會朝職業球員進發;不過我會繼續玩冰球,因為已經喜歡上呢項運動,同埋我好鍾意同隊友一齊努力、向住共同目標前進嘅感覺,令我好開心好滿足。」 孖范麒智拍旅遊節目

除了忙於拍劇、出席各大時尚活動外,近日Martin與好友范麒智(Kenji)亦獻出了「第一次」,二人首度擔任旅遊節目主持,高顏值組合備受外界關注!身兼演員、模特兒和業餘球員等多個角色,Martin卻坦承被主持人身份考起:「今次係我第一次做主持,所以事前做咗好多準備,亦都發現做主持真係好難,需要不停表達對食物同景點嘅感受,成日搞到我個腦好亂。」拍攝旅遊節目最怕「幸福肥」,Martin則表示無有怕:「我哋一日食好多餐,但係無肥到,因為我有自備健身用具,一有時間就做gym。」

