【娛樂新聞】釗峰推出本年度第二首派台歌 《愛情難以許可我們回到當初（1717）》

梁釗峰今年重點推出音樂映像企劃「遺憾與遺憾之間的一切」,第二首派台歌《愛情難以許可我們回到當初(1717) 》已上架,MV由19歲林熙彤(Hazel)與20歲何求演繹青蔥校園愛情故事,何求喊到眼腫,Hazel眼淚決堤, 今次以「遺憾」為主題的音樂企劃包括四首作品,每首歌MV都由郭爾君(Alma)與釗峰飾演「遺憾整理師」,處理不同關係之間遺憾。第一首歌《已⋯⋯(3235) 》,MV由譚善言和梁仲恆飾演一對年青情侶,今次第二首《愛情難以許可我們回到當初(1717) 》,MV由兩位新晉演員Hazel與何求飾演一對情竇初開小情人,現場布置成中學校園,他們與二十多位「同學」慶祝畢業,互相在校服上寫留言和畫公仔、放紙炮,還手拖手跟著同學在走廊追逐,甜蜜溫馨。但鏡頭一轉,他們隔著大門飲泣,令人看得心痛。導演叫Cut後Hazel眼淚仍然停不了,何求和釗峰兩位男仕手足無措,只好陪在她身邊和遞上紙巾,導演Veronica見狀立即上前擁抱安撫,鏡頭內外都是愛。 釗峰說:「好開心喺一個咁靚嘅地方拍攝新歌《愛情難以許可我們回到當初(1717) 》MV,呢首歌係『遺憾與遺憾之間的一切』企劃之中第二個章節嘅歌曲。導演Veronica好厲害,搵到Hazel和何求演出,佢哋演得好好。故事講何求喺校園被欺凌,期間遇到Hazel嘅故事。因為唔係順拍,何求要因應不同階段與Hazel嘅關係,影響佢點樣演繹,尤其是有幾場喊戲,每場嘅情緒都要拿捏得好準確。」至於Hazel,釗峰坦言先被她之前拍的硬照吸引,他說:「佢對眼識演戲,會表達,令人好有感覺。」又讚她與何求雖然演戲年資淺,但很懂事。他說:「我透過鏡頭睇佢哋演出,發現佢哋技術好成熟,無論面對機位、散發出嚟嘅感覺,好快到位,而且效果好青春,青春到有啲起雞皮。」Alma說:「尤其是佢哋拖手仔嗰幕,好有初戀感覺。」釗峰透露與Alma飾演另一個空間的Hazel與何求,穿越時空來到現實為他們修補遺憾,雖然他們只亮相一幕,卻是故事關鍵。 何求喊到眼腫,原來拍攝之前他與Hazel第一次見面已經喊到停不了。Hazel說:「最深刻係第一次聽劇本時我哋都喊,我忍唔住,好觸動到情緒。」何求說:「我見到佢喊,我又喊,打開咗個心扉。」Hazel笑問他:「你係咪中學有一段難忘嘅嘅愛情故事,所以喊得咁慘?」何求反擊:「我代入感比較強啫!你呢,你喊到好勁,係咪都有一段可歌可泣嘅愛情故事呢?」Hazel解釋:「作為演員好有想像力和代入感,加上導演講故事嘅時候好生動,令我好似睇戲咁,成個畫面都出晒嚟。」 除了多謝導演選角好,釗峰感激新歌創作團隊,他說:「多謝今次作曲人Tommy,首歌好有青春氣息,而佢喺監製過程中指導我,要我拎走啲嘢,將把聲變得好乾淨。而填詞人Riley(林若寧),佢按照『遺憾與遺憾之間的一切』企劃整個故事嘅脈絡、呢個章節嘅人物性格和信物,寫入歌詞,令我錄歌時更容易投入。而歌詞中『多謝你』呢三個字,令我諗起另一首歌《閃亮的青春》,將來開騷,呢兩首歌係可以發生一啲關係。」

