【娛樂新聞】釗峰推出本年度第二首派台歌 《愛情難以許可我們回到當初（1717）》

梁釗峰今年重點推出音樂映像企劃「遺憾與遺憾之間的一切」，第二首派台歌《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》已上架，MV由19歲林熙彤（Hazel）與20歲何求演繹青蔥校園愛情故事，何求喊到眼腫，Hazel眼淚決堤，

今次以「遺憾」為主題的音樂企劃包括四首作品，每首歌MV都由郭爾君（Alma）與釗峰飾演「遺憾整理師」，處理不同關係之間遺憾。第一首歌《已⋯⋯（3235） 》，MV由譚善言和梁仲恆飾演一對年青情侶，今次第二首《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》，MV由兩位新晉演員Hazel與何求飾演一對情竇初開小情人，現場布置成中學校園，他們與二十多位「同學」慶祝畢業，互相在校服上寫留言和畫公仔、放紙炮，還手拖手跟著同學在走廊追逐，甜蜜溫馨。但鏡頭一轉，他們隔著大門飲泣，令人看得心痛。導演叫Cut後Hazel眼淚仍然停不了，何求和釗峰兩位男仕手足無措，只好陪在她身邊和遞上紙巾，導演Veronica見狀立即上前擁抱安撫，鏡頭內外都是愛。

釗峰說：「好開心喺一個咁靚嘅地方拍攝新歌《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》MV，呢首歌係『遺憾與遺憾之間的一切』企劃之中第二個章節嘅歌曲。導演Veronica好厲害，搵到Hazel和何求演出，佢哋演得好好。故事講何求喺校園被欺凌，期間遇到Hazel嘅故事。因為唔係順拍，何求要因應不同階段與Hazel嘅關係，影響佢點樣演繹，尤其是有幾場喊戲，每場嘅情緒都要拿捏得好準確。」至於Hazel，釗峰坦言先被她之前拍的硬照吸引，他說：「佢對眼識演戲，會表達，令人好有感覺。」又讚她與何求雖然演戲年資淺，但很懂事。他說：「我透過鏡頭睇佢哋演出，發現佢哋技術好成熟，無論面對機位、散發出嚟嘅感覺，好快到位，而且效果好青春，青春到有啲起雞皮。」Alma說：「尤其是佢哋拖手仔嗰幕，好有初戀感覺。」釗峰透露與Alma飾演另一個空間的Hazel與何求，穿越時空來到現實為他們修補遺憾，雖然他們只亮相一幕，卻是故事關鍵。

何求喊到眼腫，原來拍攝之前他與Hazel第一次見面已經喊到停不了。Hazel說：「最深刻係第一次聽劇本時我哋都喊，我忍唔住，好觸動到情緒。」何求說：「我見到佢喊，我又喊，打開咗個心扉。」Hazel笑問他：「你係咪中學有一段難忘嘅嘅愛情故事，所以喊得咁慘？」何求反擊：「我代入感比較強啫！你呢，你喊到好勁，係咪都有一段可歌可泣嘅愛情故事呢？」Hazel解釋：「作為演員好有想像力和代入感，加上導演講故事嘅時候好生動，令我好似睇戲咁，成個畫面都出晒嚟。」

除了多謝導演選角好，釗峰感激新歌創作團隊，他說：「多謝今次作曲人Tommy，首歌好有青春氣息，而佢喺監製過程中指導我，要我拎走啲嘢，將把聲變得好乾淨。而填詞人Riley（林若寧），佢按照『遺憾與遺憾之間的一切』企劃整個故事嘅脈絡、呢個章節嘅人物性格和信物，寫入歌詞，令我錄歌時更容易投入。而歌詞中『多謝你』呢三個字，令我諗起另一首歌《閃亮的青春》，將來開騷，呢兩首歌係可以發生一啲關係。」