【灣區新聞】Taylor Swift世界巡演來到南灣 Levi’s球場禁令得罪大批歌迷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

知名歌手Taylor Swift的世界巡演The Eras Tour，終於將來到灣區，將在本週五和週六兩天於南灣聖塔克拉拉市Levi’s球場登場，不過球場最近的一項禁令，竟得罪大批歌迷，隨後又上演政策大轉彎。

這兩場Levi’s球場的Taylor Swift演場會均已完售，以球場68,500個座位來計算，屆時將有近13萬的歌迷湧入Santa Clara市，而演唱會尚未展開，歌迷們的熱情早已延燒，甚至讓Levi’s球場上演一夜之間政策大轉彎。

原來該球場在上週四發推文宣布，禁止持票入場的歌迷帶友誼手環（friendship bracelets），受到Swift 2022年專輯《Midnights》中的歌曲《You’re On Your Own, Kid》影響，Swift的歌迷們在各地演場會上都會製作友誼手環相互交換或交易。

由於上星期Swift 在Kansas City的演唱會上，有歌迷向她投擲友誼手環，引發安全隱患，Levi’s球場上週四晚上發推文宣布，禁止歌迷戴手環進場，此舉引發歌迷們瘋狂抗議，球迷還分享他們製作手環的影片，向球場喊話。

結果隔天上週五早上，球場又發推文宣布，可以帶友誼手環入場，但就沒有解釋禁令一夜之間改變的原因，這也讓外界見識到Taylor Swift的影響力有多大。

不過大批歌迷抗議的另一項禁令還是沒有改變，那就是禁止沒有買票的民眾在球場周邊逗留。

Santa Clara警方上週發聲明表示，要求只有持演唱會門票的歌迷才到球場來，球場外禁止任何未經授權的站立或坐下。

由於這兩場演出均已完售，如果要進場看演唱會，只能購買高價的黃牛票才能入場，即使是最偏最便宜的位置，黃牛票都賣到一千多美金，比原價貴三、四倍以上。

很多買不到票的歌迷，原本打算到Levi’s球場的停車場tailgating，在球場外聆聽演唱，不過警方和球場都嚴令禁止，現在有歌迷打算到球場旁邊的Great America停車場共襄盛舉。

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