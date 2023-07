【娛樂新聞】陳卓賢推出新歌〈擁抱後的歌〉 以最真摯、直率的態度演繹新作

今年全程投入創作的陳卓賢(Ian),繼〈再見寧靜海〉及〈抱抱無尾熊〉後再推出新歌〈擁抱後的歌〉,以最真摯、直率的態度演繹新作。在推出新歌的同時,勤力的Ian亦透露正密鑼緊鼓準備下一首新作,教人期待。 新歌〈擁抱後的歌〉由Ian作曲,周耀輝填詞,是二人繼潘宇謙〈天黑時想跟你到白頭〉後的二度合作,歌曲靈感源自Ian一次閱讀後感,Ian說:「寫呢首歌嘅時候,我睇緊一本書,係講寫一封信俾童年嘅自己,當時我諗,如果見到童年嘅自己會講啲咩呢?諗咗一輪,發現原來係冇咩可以同佢講,亦都唔會特別同佢講啲乜嘢,最多只係送上一個擁抱,所以就有〈擁抱後的歌〉嘅誕生。」〈擁抱後的歌〉談的是人生到了某個階段、某個年紀,再遇童年自己時的忠告,但同時亦是童年的自己審視現在的我時的叮嚀。 Ian以自己為例去解說,道:「以前做運動員,日日流緊汗,又或者每日工作都有血有汗,獻上嘅擁抱,代表我知道你嘅有血有汗,但唔緊要,係合理㗎!因為呢啲代表成長印記。」歌詞中的首句「原來天天有汗 原來天天大個」就已一語道破當中的辛酸與理解。〈擁抱後的歌〉亦是送給Inner Me(內在的我)的一首歌,Ian說:「日常生活中我哋未必察覺到佢,可能因為好少時間同自己傾偈,但自己同自己對話嘅時候,就會發現喺心裡面其實住咗另一個自己。」歌曲看似是Ian很Personal的一首歌,但從另一角度去看,歌曲亦談及人與人之間的關係,Ian分享道:「不論同朋友又好,親人又好,相信呢個世界每一種關係,就算幾親密都好,都有散席嘅一日,所以呢首歌,都可以作為一段關係告終同離別嘅見證。」 〈擁抱後的歌〉是打從心底的真摯感受,所以這次Ian不論在拍MV或錄音時都用最簡單直接的方法去處理,Ian道:「MV唔會好似以前咁要拍攝好長時間,要分shot令到件事畫面好豐富,簡單直接就可以。錄音亦都係,以往錄音都係錄兩個Session,今次只係錄咗個幾鐘,用咗一個好冇修飾、最直接、最instant嘅方式,呈現出由心而發嘅感情,呢個係最想俾大家聽到。」 回顧2023年過去7個月,Ian已推出了3首作品,但Ian似乎未夠喉,他說:「其實想出愈多愈好,我嘅目標之前想出5首,但而家想嘗試下會唔會可以出到6首,其實今日拍MV嘅時候,我嘅下一首歌已經進入準備灌錄嘅階段,想早啲錄定,早啲拍MV,然後可以早啲俾大家聽到。剩返幾個月就到2024年,希望出到心目中預期嘅5至6首歌!」

