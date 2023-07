【娛樂新聞】新一集COLLAR COLLECTS出爐 諗計整蠱自己友 Winka見一人即喊

由Marf 邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling 李芯駖組成的香港女團COLLAR,繼日前推出團歌《idc》後,其YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」亦上載最新一集,今集節目可謂有笑有淚,內容講述「非雙子座」的Gao、Candy、Ivy、Sumling接受秘密任務,送禮物給三位雙子座壽星:Marf、Winka、Day,務求要搞喊對方,當中Winka哭成淚人,而被定為喊點奇怪的「Big Boss」Day經過一連串「攻勢」後,最終亦失手落淚。 細佬藏身禮物盒

節目開首,「非雙子座」的Gao、Candy、Ivy、Sumling一臉滿滿的信心,皆因她們第一個要搞喊的對象,是容易落淚的Winka,Gao笑言:「一定喊,整張心意咭畀佢(Winka),可能都會喊。」不過「非雙子座」送給Winka的禮物,當然不是心意咭咁簡單,她們跟Winka一生中最重視的細佬合作,由細佬匿在一特大禮物盒中,手持禮物送給Winka,心思十足,難怪當Winka拆開禮物時,即哭成淚人,細佬更向Winka表示:「知道你呢排好唔開心,想同你講,唔使太理會網民點諗,熟悉你嘅人,知道你係咩人,你只需努力做好你啲表演,我同你嘅粉絲,會繼續喺背後支持你。」場面感人,在旁的Ivy、Candy與Sumling亦被感動流淚。 其後「非雙子座」亦輕易地搞喊Marf,四人送出機票一張作禮物,順利令Marf開心到喊,Marf指:「見到Boarding Pass已經可以喊,知道有得走,好開心!」 喊點奇怪冇路捉

緊接重頭戲,「非雙子座」Gao、Candy、Ivy、Sumling要「打大佬」整喊Day,四人異口同聲指Day是「Big Boss」,很少見Day喊,Ivy笑言:「佢(Day)喊點好奇怪,好似之前個節目,佢見隔離嗰個玩完機動遊戲喊,佢就喊住講『好似迫咗你上去玩咁』。」而Candy就指:「所以我哋要用物理反應,我哋只係為眼淚,唔係為咩原因。」起初,四人輪流將親自炮製的食物獻給Day,原以為她們以食物來「打動」對方,豈知在最後的甜品才是「撒手鐧」,四人將Wasabi製成抹茶湯丸給Day吃,Day咬了一口表示:「絕交!你哋太唔了解我,我係冇嘢架。」 當以為「非雙子座」任務失敗之際,Gao、Candy、Ivy、Sumling向三位雙子座壽星送上真正的心意咭,並在心意咭寫上肺腑之言並逐一讀出,Sumling打頭陣表示:「To Day豬,生日快樂,同你的相處很舒服,多謝你的天然萌帶給我們很治療的感覺⋯⋯」這刻,「Big Boss」Day終於失手,眼泛淚光,情景動人。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。