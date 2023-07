【娛樂新聞】Jeremy受邀參與法國嬌蘭東京活動 向彩妝創意總監偷師 化身一日彩妝師

Jeremy@MIRROR 早前出席Guerlain 在東京的新品發佈會,與來自不同地區的嘉賓交流,除了一同享受由位於Palace Hotel Tokyo的知名米芝蓮餐廳Esterre烹飪的各種法國菜式與各款美酒外,Jeremy 更把握機會與Guerlain 彩妝創意總監Violette Serrat, Guerlain Global PR Director, Lara Durr 和 General Manager of Guerlain Japan , Julien OTTENWAELTER交流美妝心得和創作靈感。 爲了隆重其事,Jeremy 特意穿上一身白色襯衫,外加米白色闊身剪裁西裝外套,和配戴一條精緻閃耀Y 型長頸鏈,華麗之餘更略帶飄逸的感覺,最後加上全新裸色系列Rouge G 寶石唇膏 #15 ,作爲全場唯一男嘉賓的他恍如宮殿中散發耀眼光芒的王子。 與Guerlain 彩妝創意總監 Violette Serrat 細談全新裸色系列 翌日,Jeremy 換上新唇色Rouge G 寶石唇膏 #360,配搭藕粉色襯衫與同色西裝外套,以小蝴蝶結作點綴,營造隨性又不失莊重的感覺與Violette 會面,一同交流使用Guerlain 彩妝的心得和全新裸色系列的創作靈感。Violette 細心解説,無論系列意念,抑或產品特色都娓娓道來,Jeremy 猶如學生般專心聆聽,適時發問,用心瞭解品牌新作。二人聊得興起,Jeremy 亦高興道出:「非常興奮有呢個機會同Violette見面,佢嘅創作好有獨特風格!再次感謝Guerlain!我真係大開眼界啊!」 與裸色系列初次見面 一見鍾情屬於自然的美 Guerlain 全新裸色系列主打自然美,以接近肌膚的顔色帶出各人最原始的美。一向崇尚自然,輪廓精緻突出的Jeremy 就打從心底裏喜歡上這個新系列,「我覺得呢個裸色系列非常實用而且自然,身爲男仔平時出街或者出席活動好難用好colorful嘅make up,呢個系列就有少少唔同,而且好啱我用,自然得黎凸顯返自身輪廓,係種好乾净嘅美。」 Violette 也指出裸色系列是體現不經意的隨性精神,造就巴黎自然、時尚、大膽的風格特色。Jeremy 在Violette 的指導下初嘗此系列,被自然與個性融合的色彩深深吸引,直言這會是他常用的彩妝系列。 得Violette親授秘笈 Jeremy 化身一日彩妝師 遠赴日本與Guerlain 的彩妝創意總監見面,怎能不向這位大師級人馬學習。Jeremy 亦把握機會,得到Violette 親自教授,學習好好運用裸色系列。「Violette 好好啊!好專業!佢教我直接用手指上色,咁啲眼影就可以緊貼返個眼皮,呢個方法好簡單,而且唔會浪費眼影;另外Rouge G 嘅寶石唇膏我一直都有用,除咗可以用平時直接搽嘅方法,仲可以輕拍,用點染嘅方法上色。」相信此行Jeremy 得Violette 精心教授,加上自身彩妝底子,想必一定獲益良多。 Violette 亦大方向Jeremy 透露創作Rouge G 寶石唇膏的小巧思,寶石唇膏均加上了少許亮澤黑色色素,使顔色減淡,從而能與任何唇色融爲一體,達到超級自然並且時尚的效果。Jeremy 直呼厲害,想不到黑色色素也能加入裸色系列的唇膏之中,難怪效果這麽自然。

