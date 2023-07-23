【娛樂新聞】五堅情苦練廣東歌為堅果送驚喜 邱鋒澤對巡唱暫告一段落依依不捨

《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》昨晚假澳門倫敦人舉行。一如以往，五堅情五位成員：陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒在台上使盡渾身解數獻唱及發放笑彈外，他們亦特別獻唱苦練的廣東歌，給堅果們驚喜。難得到澳門演出，他們亦趁機觀光，品嚐美食之餘，也到賭場小賭一番。

演唱會甫開始，五堅情便以〈月面著陸〉、〈速食愛情〉及〈兵變〉揭開序幕，勁歌熱舞迅即辣㷫台下堅果，全場尖叫聲雷動，不過在表演過團歌之後，小賴透露自己在抵達澳門後即病倒感冒發高燒，但他仍不忘在台上搞笑說：「因為怕傳給他們，所以三天都把自己關在房間裡，每天只吃Room Service，然後昨（前）天進來的人說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」想不到小賴在客房裡都可以有難忘的遊澳體驗。不過難忘的體驗不是小賴獨享，零九在個人表演時，唱到〈Insane〉一曲時突然哭起來，他唱罷歌曲時即表示：「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」換到偉晉Solo時，他則透露粉絲的熱情，讓他可以有薯片吃過不停，而且還生了暗瘡，不過幸好在妝容下沒有太明顯。偉晉這次也在台上脫下外套大Show身材，還搞笑說帶了「奶奶」來澳門，結果峻碩在Solo演出前也只好立即變陣，同樣脫下外套Show出他的麒麟臂。

有別於香港站的演出，這次五堅情特別邀請了幸運的堅果到台上，還按各人的戀愛狀況即興送上〈愛我別走〉、〈今天你要嫁給我〉、〈背叛〉及〈Bad Boy〉四首經典歌曲，其中一對被邀上台的情侶，被問及可會結婚時，女方突然反問峻碩可打算結婚，難得峻碩也毫不矯情地回答「有啊！」堅果們也樂見偶像這的大方回應。整個點唱環節雖然是以搞笑為主，但成員輪流再向幾位幸運堅果送上抱抱，都教台下的堅果們妒忌不已。其實五堅情未有忘卻未被選中的堅果們，除了別出心裁的點唱環節，鋒澤、小賴和偉晉又即興模仿韓國人氣女團（G）I-DLE〈Queencard〉的舞姿，結果當然換來全場尖叫聲不絕，不過將氣氛推到最高的，還要數及後五子唱出廣東歌〈海闊天空〉，堅果們跟隨著大合唱，成為了全晚的高潮。到了Encore的時候，五堅情走到台下與堅果們作近距離接觸，並在全場大合唱〈ALL DAY〉及〈LALALA〉後，演唱會亦在全場情緒高漲的氣氛下圓滿結束。

演唱會後，五堅情都分享了他們的Show後感，其中病癒的小賴談及昨晚的演出，他說：「超擔心，因為第一天我幾乎沒有聲音，直到第三天才好一點點，在綵排時還是很卡，但是有來看的朋友說聽不出我有感冒，那就好了，放下很大的心。」至於生了暗瘡的偉晉則感謝堅果們，並說：「因為我每天都吃一包薯片，所以上場前豆豆都很熟，但是真的太好吃了！」至於峻碩則告知大家脫外套的原因，說：「偉晉讓『長輩』出來見人，所以我也只好在後台Push Up，但現在已經瘦下去了。」而這次特別獻唱Beyond〈海闊天空〉，鋒澤說：「在澳門嘗試唱粵語歌是最適合的，我們就第一次嘗試看看，然後唱得不夠好，請見諒，下次繼續努力。」峻碩表示超級難，更說：「聽粉絲說，我唱很多髒話，對不起。」

《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會》巡唱暫告一段落，鋒澤透露稍後將再有安排，他說：「也有捨不得，但也不是尾站，我們在安排未來可以去更多地方，一有消息會跟大家說，期待帶著堅果一起到處飛的感覺，希望這個旅程可以一直走下去。」而2023年下半年，五堅情將推出第二張創作EP《ROYAL》，鋒澤透露：「這次曲風可能會給大家一點驚喜，應該會有少少的突破，蠻多元化的，所以後半年會聽到新的作品。」