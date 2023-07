【娛樂新聞】五堅情苦練廣東歌為堅果送驚喜 邱鋒澤對巡唱暫告一段落依依不捨

《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》昨晚假澳門倫敦人舉行。一如以往,五堅情五位成員:陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒在台上使盡渾身解數獻唱及發放笑彈外,他們亦特別獻唱苦練的廣東歌,給堅果們驚喜。難得到澳門演出,他們亦趁機觀光,品嚐美食之餘,也到賭場小賭一番。 演唱會甫開始,五堅情便以〈月面著陸〉、〈速食愛情〉及〈兵變〉揭開序幕,勁歌熱舞迅即辣㷫台下堅果,全場尖叫聲雷動,不過在表演過團歌之後,小賴透露自己在抵達澳門後即病倒感冒發高燒,但他仍不忘在台上搞笑說:「因為怕傳給他們,所以三天都把自己關在房間裡,每天只吃Room Service,然後昨(前)天進來的人說我很面熟,但卻以為我是五月天,我說不是,是五堅情,但他卻說不知道!」想不到小賴在客房裡都可以有難忘的遊澳體驗。不過難忘的體驗不是小賴獨享,零九在個人表演時,唱到〈Insane〉一曲時突然哭起來,他唱罷歌曲時即表示:「因為這歌算是我這陣子的心情,所以比較感觸一點,眼淚沒有Hold住,對不起。」換到偉晉Solo時,他則透露粉絲的熱情,讓他可以有薯片吃過不停,而且還生了暗瘡,不過幸好在妝容下沒有太明顯。偉晉這次也在台上脫下外套大Show身材,還搞笑說帶了「奶奶」來澳門,結果峻碩在Solo演出前也只好立即變陣,同樣脫下外套Show出他的麒麟臂。 有別於香港站的演出,這次五堅情特別邀請了幸運的堅果到台上,還按各人的戀愛狀況即興送上〈愛我別走〉、〈今天你要嫁給我〉、〈背叛〉及〈Bad Boy〉四首經典歌曲,其中一對被邀上台的情侶,被問及可會結婚時,女方突然反問峻碩可打算結婚,難得峻碩也毫不矯情地回答「有啊!」堅果們也樂見偶像這的大方回應。整個點唱環節雖然是以搞笑為主,但成員輪流再向幾位幸運堅果送上抱抱,都教台下的堅果們妒忌不已。其實五堅情未有忘卻未被選中的堅果們,除了別出心裁的點唱環節,鋒澤、小賴和偉晉又即興模仿韓國人氣女團(G)I-DLE〈Queencard〉的舞姿,結果當然換來全場尖叫聲不絕,不過將氣氛推到最高的,還要數及後五子唱出廣東歌〈海闊天空〉,堅果們跟隨著大合唱,成為了全晚的高潮。到了Encore的時候,五堅情走到台下與堅果們作近距離接觸,並在全場大合唱〈ALL DAY〉及〈LALALA〉後,演唱會亦在全場情緒高漲的氣氛下圓滿結束。 演唱會後,五堅情都分享了他們的Show後感,其中病癒的小賴談及昨晚的演出,他說:「超擔心,因為第一天我幾乎沒有聲音,直到第三天才好一點點,在綵排時還是很卡,但是有來看的朋友說聽不出我有感冒,那就好了,放下很大的心。」至於生了暗瘡的偉晉則感謝堅果們,並說:「因為我每天都吃一包薯片,所以上場前豆豆都很熟,但是真的太好吃了!」至於峻碩則告知大家脫外套的原因,說:「偉晉讓『長輩』出來見人,所以我也只好在後台Push Up,但現在已經瘦下去了。」而這次特別獻唱Beyond〈海闊天空〉,鋒澤說:「在澳門嘗試唱粵語歌是最適合的,我們就第一次嘗試看看,然後唱得不夠好,請見諒,下次繼續努力。」峻碩表示超級難,更說:「聽粉絲說,我唱很多髒話,對不起。」 《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會》巡唱暫告一段落,鋒澤透露稍後將再有安排,他說:「也有捨不得,但也不是尾站,我們在安排未來可以去更多地方,一有消息會跟大家說,期待帶著堅果一起到處飛的感覺,希望這個旅程可以一直走下去。」而2023年下半年,五堅情將推出第二張創作EP《ROYAL》,鋒澤透露:「這次曲風可能會給大家一點驚喜,應該會有少少的突破,蠻多元化的,所以後半年會聽到新的作品。」

