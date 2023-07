【娛樂新聞】未能成團僅獲得「年度精神獎」 蔡少芬回報影迷安排一對一合照

人氣大型音樂競技綜藝迎來最終回「乘風之夜」,以謝娜、劉逸雲(Amber)和陳嘉樺(Ella)為首的三大聯創隊伍上演連場精彩對決後,十一個「年度乘風席位」正式誕生,為歷時三個月的「乘風之旅」畫上圓滿句號!向來愛錫粉絲的蔡少芬(Ada)還在錄影結束後馬上趕到下塌酒店與影迷見面,期間更即興開起「小型見面會」,場面溫馨而感人! 港普發功 惜花變西瓜

在《乘風2023》最後一次公演上,蔡少芬(Ada)再度夥拍Ella、張嘉倪和瞿穎以《絕世舞姬》壓軸登場,歌曲揉合現代和中樂元素,彷彿帶領觀眾穿梭古今;四位姐姐也搭配剛中帶柔的緞帶舞和扉子舞,一舉手一投足盡顯女性的絕世風華!賽後Ada感性表示:「我在初舞台唱《惜花》就是穿古裝,然後今天成團夜也是穿著古裝,我真的很感恩!第一天我唱《惜花》時,腳都動不了,今天我還可以這樣跳,我真的沒想過!」不過主持人黃曉明卻指觀眾聽不明白,原來「港普天后」Ada錯把「惜花」唸成「西瓜」,再度引爆全場笑彈,果然無負「氣氛擔當」之名! 獲頒「年度乘風精神獎」

經過三輪比賽後,22位姐姐一同獻唱《看得最遠的地方》,除了紀念這個熱血夏天累積下來的深厚感情,也希望藉著歌曲向彼此說聲謝謝!十一個「年度乘風席位」也在全城關注下順利誕生:陳嘉樺(Ella)、謝娜、朱珠、A-Lin、劉逸雲(Amber)、芝芙、美依禮芽、劉惜君、賈靜雯、盧靖珊和龔琳娜;Ada亦憑著勇於挑戰、樂觀自信的態度,贏得「年度乘風精神獎」,對此她坦言十分激動:「我真的沒想過今天可以拿到這個獎,謝謝蒼天!謝謝所有愛我的人!謝謝所有在門口一直在為我吶喊的影迷、歌迷!我真的很感謝每一個愛我的人!我雖然還沒到五十歲,但是我真的覺得這個(獎項)是很大的禮物,好重啊!」 縱然未能成團,但仍無損Ada的好心情,全因一眾「芬貝」(蔡少芬粉絲名稱)為她精心打造了一條「芬芬街」,路上兩旁盡是她的易拉架和大型橫幅,令Ada不禁直呼感動,錄影結束後她還親身到場打卡,並在微博上載認證短片,答謝「芬貝」支持!稍後她亦趕到下塌酒店與影迷見面,期間更主動安排一對一合照環節,儼如舉辦了一場小型粉絲見面會,盡顯其親民一面!

