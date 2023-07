【全國新聞】一年一度動漫展聖地牙哥市中心舉行

【KTSF 梁展穎報導】

以精美服裝而聞名的動漫展於週五在南加州聖地牙哥市中心舉行,今年由於編劇和演員的罷工,主要製片廠選擇不參加,但是粉絲都紛紛表示,這個動漫展能令人回憶並記住老派動漫展的意義。

聖地牙哥市中心有很多漫畫人物出現,有來自Ted Lasso和Company那些擁有強大力量的人,也有其他像蜘蛛俠的人,這意味著一件事:動漫展開始了。

動漫展粉絲Mark Biddle說:「這是第四年,能與姐夫和兒子拍檔,真的妙極

Natalie Kwant說:「我喜歡其他粉絲!通常在人群中難得一見,而現在就成群。」

粉絲都忙於尋找來自世界各地的漫畫供應商,當中有來自肯塔基州的漫畫商Dale Roberts,他說:「這個節目生氣勃勃,我認為會長做長有,有更多人在動漫展購買漫畫,並享受這個展覽。」

Harrison Innocent和Natalie Kwant裝扮成圖畫小說中的Hades與Persephone,動漫展充滿溫馨氣氛。.

Kwant說:「我認為他有點羞於談論我們已訂婚,而那些角色也是如此,那些角色最近結婚了,所以我穿白裙,,我們希望實際的關係也如此。」

每個人與動漫展都有自己的聯繫。

動漫展粉絲Harrison Innocent說:「它令人開心,會高興見到偶像,這不是日常漫畫書中的見聞,它是一切。

對於某些人來說,漫畫展回來了意味著一切。

動漫展粉絲Sean Donnelly說:「疫情下已有兩三年沒舉辦,即便精簡一點都勝於沒有動漫節,所以我們很高興來到這裡。」

