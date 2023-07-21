【全國新聞】一年一度動漫展聖地牙哥市中心舉行

【KTSF 梁展穎報導】

以精美服裝而聞名的動漫展於週五在南加州聖地牙哥市中心舉行，今年由於編劇和演員的罷工，主要製片廠選擇不參加，但是粉絲都紛紛表示，這個動漫展能令人回憶並記住老派動漫展的意義。

聖地牙哥市中心有很多漫畫人物出現，有來自Ted Lasso和Company那些擁有強大力量的人，也有其他像蜘蛛俠的人，這意味著一件事：動漫展開始了。

動漫展粉絲Mark Biddle說：「這是第四年，能與姐夫和兒子拍檔，真的妙極

Natalie Kwant說：「我喜歡其他粉絲！通常在人群中難得一見，而現在就成群。」

粉絲都忙於尋找來自世界各地的漫畫供應商，當中有來自肯塔基州的漫畫商Dale Roberts，他說：「這個節目生氣勃勃，我認為會長做長有，有更多人在動漫展購買漫畫，並享受這個展覽。」

Harrison Innocent和Natalie Kwant裝扮成圖畫小說中的Hades與Persephone，動漫展充滿溫馨氣氛。．

Kwant說：「我認為他有點羞於談論我們已訂婚，而那些角色也是如此，那些角色最近結婚了，所以我穿白裙，，我們希望實際的關係也如此。」

每個人與動漫展都有自己的聯繫。

動漫展粉絲Harrison Innocent說：「它令人開心,會高興見到偶像，這不是日常漫畫書中的見聞，它是一切。

對於某些人來說，漫畫展回來了意味著一切。

動漫展粉絲Sean Donnelly說：「疫情下已有兩三年沒舉辦，即便精簡一點都勝於沒有動漫節，所以我們很高興來到這裡。」

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