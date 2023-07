【娛樂新聞】盧瀚霆忍喊灌錄〈浪漫殺死巨蟹座〉 MV上演《人鬼情未了》式淒美虐心故事

演唱會舉行在即的盧瀚霆(Anson Lo),在百忙之中推出新歌〈浪漫殺死巨蟹座〉,並找來徐浩作曲、黃偉文填詞,將自己這位巨蟹男的真性情在歌曲中赤裸表露。為配合歌曲內容,Anson Lo今次更在MV中上演一場人鬼情未了。 在〈浪漫殺死巨蟹座〉 創作之始,是Anson Lo邀請Wyman再次為自己執筆寫詞時,已表明很想要一份有關巨蟹座的歌詞,結果Wyman不但主動問及Anson Lo的性格,同時也做了很多Research,才寫出了現在的歌詞,結果就連Anson Lo都被打動。Anson Lo 說:「歌詞完全描述緊自己巨蟹座嘅性格。巨蟹座嘅愛情觀係浪漫又固執,呢個同樣係我自己嘅愛情觀,我係一個浪漫主意者,如果鍾意咗一個人,會花好多心思製造浪漫,好想Take Care、關愛對方,甚至去到有啲固執嘅地步,會令對方覺得會唔會Too Much,變成迫得太緊。歌詞太中自己,講緊嘅唔只係我嘅愛情觀,亦係講緊我待人接物,同埋對待事業嘅態度。」Anson Lo坦言,歌詞裡的一句:而巨蟹座只是忘了怎樣停下,正正就是自己的寫照,他說:「我有時都會忘記停落嚟關心人,了解人哋點樣諗點樣感受,即使喺事業上,我都會唔記得點樣停低落嚟,迫得自己好緊好大壓力,所以喺錄音過程都諗起自己,關於自己嘅人生,做人做事嘅模式。呢份咁Personal嘅歌詞,令我喺錄音時要忍住喊去錄,以前從未試過錄錄下音想喊,係一次好特別嘅經歷。」 而為了展現出歌詞裡的愛情觀,〈浪漫殺死巨蟹座〉的MV是一個既淒美又虐心的愛情故事,Anson Lo介紹道:「MV內容有啲似電影《人鬼情未了》,我喺MV中係一隻鬼,好固執,即使已經過身,依然喺女主角隔離唔肯走。呢個係一個默默守候、默默付出嘅巨蟹座性格,好多謝導演接受我嘅意見,利用人同鬼嘅故事,表達出冇辦法在一起嘅感覺,令到MV同歌詞可以掛勾。 推出歌曲及MV外,Anson Lo在過去一個月已暫停拍攝劇集《社內相親》,全程投入演唱會的籌備工作。除了忙於練歌、排舞、Band Rehearsal外,這次Anson Lo亦有參與服裝及Rundown設計上,他說:「第一次個人演唱會,所有細節我都好緊張,好想俾一個好難忘嘅一晚俾大家。率先同大家透露一下,今次會有好多唔同造型,自己亦會包攬好多唔同造型嘅構思,亦都係破格大膽嘅嘗試,喺舞台上會著一啲自己演出時好少會著嘅衫,會大膽少少,希望大家會鍾意。」至於近日網上流傳有黃牛飛流出,Anson Lo表示:「演唱會一開賣兩場反應好好,公司至會決定加開一場俾買唔到飛嘅神徒。至於有傳言呢兩日黃牛陸續放飛,自己就再次呼籲神徒唔好去買,而到時係咪會有吉位?自己就唔會多諗,只會專注喺演唱會,以用最好狀態、最佳嘅演出,拼盡全力報答入場嘅每一位,演唱會見!」

