【娛樂新聞】盧瀚霆忍喊灌錄〈浪漫殺死巨蟹座〉 MV上演《人鬼情未了》式淒美虐心故事

演唱會舉行在即的盧瀚霆（Anson Lo），在百忙之中推出新歌〈浪漫殺死巨蟹座〉，並找來徐浩作曲、黃偉文填詞，將自己這位巨蟹男的真性情在歌曲中赤裸表露。為配合歌曲內容，Anson Lo今次更在MV中上演一場人鬼情未了。

在〈浪漫殺死巨蟹座〉 創作之始，是Anson Lo邀請Wyman再次為自己執筆寫詞時，已表明很想要一份有關巨蟹座的歌詞，結果Wyman不但主動問及Anson Lo的性格，同時也做了很多Research，才寫出了現在的歌詞，結果就連Anson Lo都被打動。Anson Lo 說：「歌詞完全描述緊自己巨蟹座嘅性格。巨蟹座嘅愛情觀係浪漫又固執，呢個同樣係我自己嘅愛情觀，我係一個浪漫主意者，如果鍾意咗一個人，會花好多心思製造浪漫，好想Take Care、關愛對方，甚至去到有啲固執嘅地步，會令對方覺得會唔會Too Much，變成迫得太緊。歌詞太中自己，講緊嘅唔只係我嘅愛情觀，亦係講緊我待人接物，同埋對待事業嘅態度。」Anson Lo坦言，歌詞裡的一句：而巨蟹座只是忘了怎樣停下，正正就是自己的寫照，他說：「我有時都會忘記停落嚟關心人，了解人哋點樣諗點樣感受，即使喺事業上，我都會唔記得點樣停低落嚟，迫得自己好緊好大壓力，所以喺錄音過程都諗起自己，關於自己嘅人生，做人做事嘅模式。呢份咁Personal嘅歌詞，令我喺錄音時要忍住喊去錄，以前從未試過錄錄下音想喊，係一次好特別嘅經歷。」

而為了展現出歌詞裡的愛情觀，〈浪漫殺死巨蟹座〉的MV是一個既淒美又虐心的愛情故事，Anson Lo介紹道：「MV內容有啲似電影《人鬼情未了》，我喺MV中係一隻鬼，好固執，即使已經過身，依然喺女主角隔離唔肯走。呢個係一個默默守候、默默付出嘅巨蟹座性格，好多謝導演接受我嘅意見，利用人同鬼嘅故事，表達出冇辦法在一起嘅感覺，令到MV同歌詞可以掛勾。

推出歌曲及MV外，Anson Lo在過去一個月已暫停拍攝劇集《社內相親》，全程投入演唱會的籌備工作。除了忙於練歌、排舞、Band Rehearsal外，這次Anson Lo亦有參與服裝及Rundown設計上，他說：「第一次個人演唱會，所有細節我都好緊張，好想俾一個好難忘嘅一晚俾大家。率先同大家透露一下，今次會有好多唔同造型，自己亦會包攬好多唔同造型嘅構思，亦都係破格大膽嘅嘗試，喺舞台上會著一啲自己演出時好少會著嘅衫，會大膽少少，希望大家會鍾意。」至於近日網上流傳有黃牛飛流出，Anson Lo表示：「演唱會一開賣兩場反應好好，公司至會決定加開一場俾買唔到飛嘅神徒。至於有傳言呢兩日黃牛陸續放飛，自己就再次呼籲神徒唔好去買，而到時係咪會有吉位？自己就唔會多諗，只會專注喺演唱會，以用最好狀態、最佳嘅演出，拼盡全力報答入場嘅每一位，演唱會見！」