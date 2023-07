【娛樂新聞】首次赴日拍新團歌《idc》MV COLLAR獲韓國當紅排舞師特訓

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及 Sumling李芯駖組成的本地女團COLLAR,推出年度第二首團歌《idc》,今次歌曲對COLLAR別具意義,除了首次出埠赴日本拍攝MV外,更專誠請來韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞,務求達國際級水平;而今次歌曲《idc》意旨「I don’t care」,代表着COLLAR出道以來,無論面對各種聲音,她們都勿忘初心,繼續專注唱好歌、跳好舞,憑歌寄意,唱出COLLAR心聲! 「I don’t care」講是容易,但要真正實踐卻很難!COLLAR希望透過今次歌曲《idc》,傳遞「I don’t care」的訊息,希望大家堅持初心,不要介懷別人目光,就如COLLAR的成長路一樣,當中有喝采聲亦有批評,但COLLAR還是堅持初衷,Gao表示:「今次歌曲好有意義,第一次出埠拍MV,第一次有海外排舞導師,所有嘢都係喺新地方出發,感覺新鮮,歌曲亦對應呢一年高低起伏,有支持我哋,亦有批評言論,但無論如何,我哋都會貫徹初心,努力去表現最好一面畀大家睇。」 天台冒雨取景睇日出

作為COLLAR首次出埠拍MV,7位成員同聲大表難忘,Marf表示:「一開始COLLAR出道,我同Day及其他成員都幻想女團生活係日以繼夜咁練習唱歌、跳舞,今次喺日本,有幾日時間每日都8小時排舞、唱歌,嘗試到我哋初初幻想嘅感覺。」日本拍攝之旅COLLAR早晚共處一室,令成員間感情更堅固、更團結,Ivy指:「7個女仔一齊住一間好細嘅屋,好早起身,化少少妝就出發排舞,感覺好似練習生,增進感情,好似一齊生活、一齊努力、一齊去經歷,幾日後一齊拍MV,成件事好有趣。」 今次MV以街景為主,當中在天台停機坪取景的一幕,佻望整個東京巿,景觀震撼,Sumling透露:「拍攝當日好大風,大家喺企唔穩嘅狀態下跳舞,真係好犀利;大家由夜晚拍到朝早,第一次一齊睇日出,雖然好攰,但真係好開心。」而Day就指2日的MV拍攝,都在落雨中進行,體會到台前幕後的辛苦:「因為落雨,工作人員一邊遮器材一邊拍攝,所以每一個鏡頭都好急趕,要好快速咁完成,令到我哋都進步好多,唔可以有太多出錯。」 排舞一絲不苟勁緊張

此外,MV特意邀請了韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞,令COLLAR大叫驚喜,大讚對方有耐性,指導她們每個細微動作一絲不苟,而且在舞蹈上的執着要求,令MV的舞步更高質,Winka表示:「其實第一次見,都擔心會語言不通,好彩有請翻譯,但排練過程的確緊張,怕自己跟唔上,但排舞老師非常好,佢會確定我每一個動作都做到好仔細,先會教下一個動作,難得用國際級舞導師,我會更加努力去學習,唔會浪費今次機會。」 至於問到COLLAR今年還會推出幾多首團歌?Candy透露稍後會推出3首歌,曲風上還未落實,她說:「我哋每首新歌都會畀到大家不同感覺,今次《idc》同《OFF/ON》、《Call My Name!》雖然都係跳唱歌,但完全不同感覺。」

