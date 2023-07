黃金之郡,夢幻般的名字散發著詩意的光芒。#圖奧勒米縣,宛如詩中的詩,藏著淘金熱的歷史與寶藏。在這片寬闊的土地上,#優勝美地 與 #黃金之鄉 交相輝映,山嶺起伏,溪水潺潺。淘金客們曾在此追尋黃金的夢想,他們的腳步深深刻印在大地上。與 #家瑜 跟隨他們的足跡,去感受那艱辛但奇幻的時光。讓我們沉醉於黃金之郡的詩意美景,共同踏上這段歷史之旅!

#KTSF #KTSF26台 #鄭家瑜 #圖奧勒米縣 #黃金之郡 #Tuolumne

