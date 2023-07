【娛樂新聞】Viu Original《轉角浣紗街》開鏡 楊偲泳、吳肇軒 咖啡店譜小清新戀曲

繼青春戀愛短劇《#她和她的戀愛小動作》後,電訊盈科旗下泛區域串流視像平台Viu再度攜手「本地製作」開拍Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》,該劇以「1/2 Café」為背景,講述老闆娘Joyce(楊偲泳飾)在咖啡店首創「C&F(Coffee and Friends)」服務,旨在為啡友提供線下配對機會;一天,人稱「分手大師」的Marco(吳肇軒飾)卻在店內經營起「代理分手」生意,令Joyce大感不滿!一個為人牽起紅線、一個助人斬斷情根,互看不順眼的兩個人卻在一杯又一杯的特色咖啡中加深了解,成為了互相扶持的人生夥伴。 Viu今日舉行《轉角浣紗街》開鏡儀式,劇集監製伍健雄、導演朱鳳嫻,以及一眾主要演員包括楊偲泳(Renci)、吳肇軒、陳穎欣(Yanny)、湯怡、楊天宇(Angus)、曾樂彤、張凱娸、余德丞均現身齊齊切燒豬,祈求拍攝順利,預祝收視高開! 近年Viu積極打造Viu Original原創劇,先後推出多套大受歡迎的Viu Original原創韓劇,包括宋仲基主演的《財閥家的小兒子》、李帝勳主演的《模範的士 2》等,可見Viu決心繼續豐富Viu Original的強大陣容。Viu副總裁盧家傑先生表示:「Viu多年來一向致力為觀眾提供優質的影視內容,除了緊貼當地播放的的韓、日、中、台、泰劇、綜藝節目和日本動畫,亦聚焦發展自家品牌 Viu Original。繼去年推出香港首部Viu Original本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》後,今年再推出《轉角浣紗街》,務求製作更多迎合本地口味的節目,為觀眾帶來更多元化的娛樂選擇。」 Yanny過足制服癮

兩大「影壇新貴」楊偲泳和吳肇軒在Viu Original原創劇《轉角浣紗街》飾演一對歡喜冤家,談到二人角色人設南轅北轍,Renci點頭表示:「我幫人識朋友,佢就幫人分手!現實中的我對感情看法『佛系』,認為在一起或分手都是命中註定!」說到演繹「分手大師」一角,吳肇軒即笑說:「現實中的我都經常勸人分手,但個人的經驗都是被動居多!我喺劇入面因為負責幫人講分手,因而成日被人潑咖啡,夠晒難忘!」至於飾演Renci好友「空姐Molly」的Yanny則自言在新劇過足「制服癮」,Yanny自言屬於「決絕型」,講分手不會拖泥帶水。 《轉角浣紗街》的客串陣容亦相當吸引,久未接拍劇集的湯怡將化身年輕闊太,和楊天宇發展出一段「非一般」戀情,帶來充滿驚喜的合作火花,配合與Yanny共譜感情線的岑珈其、飾演「分手大師」前度的曾樂彤和網路紅人程仁富等;至於首次挑戰hehe角色的余德丞,笑言每星期獲Do姐(鄭裕玲)推介看BL劇,有助鑽研「同志」角色,又謂如果劇情需要的話,獻出hehe咀嘴亦沒所謂。

