【娛樂新聞】溫拿樂隊現身書展出席座談會 陳友分享譚詠麟瘦了17磅喜訊

溫拿全新專輯《Farewell with Love》,於7月19日在各大數碼平台上架,實體專輯於7月21日正式發售。是日,溫拿出席了在書展舉行的「溫拿50 由始至今」座談會,宣傳溫拿樂隊新書《溫拿50》。 現場除了溫拿樂隊之外,還有Johnny Yim和簡嘉明老師,簡老師一開始便問大家有沒有閱讀的習慣,彭健新表示自己鍾意睇歌詞,睇完歌詞之後第二日都會唔記得,又會睇吓釣魚雜誌。這本新書記載溫拿從北角電氣道未開始夾band,横跨他們1973年出道,到現在這50年間的點滴都記載下來。B哥透露最喜歡書中「溫拿語錄」這一部分,因為好多金句好有趣,而且充滿回憶。 樂迷見到偶像十分興奮,陳友更有趣地表示有個喜訊要跟大家分享,就是校長瘦了17磅。今日適逢是實體專輯開賣的第一天,現場有不少粉絲一併購買新專輯和新書支持,溫拿都跟粉絲逐一簽名,以表感謝。當B哥分享自己最喜歡新歌《兄弟》裏面一句歌詞「好兄弟 係一世」,因為他們已經相處了50年,語畢全場掌聲如雷。 被問到這段時間忙着籌備演唱會和新專輯的感受,彭建新坦言好難忘每日都接到通告,因為過往都在享受人生,現在工作排得滿滿。陳友覺得成件事非常特別,溫拿的時鐘每5年會響一次,自己一夾band就會好開心。開完告別演唱會後,各人分享之後的路向,彭健新表示自己是忠於音樂,想培育新人組一隊女子band ;校長仍記得與樂迷有一個約定,會繼續唱下去;B哥笑言不知道自己是一個職業歌手還是演員,因為一直跨界別在做不同的工作,一直工作便是一種保養的方法;陳友稱工作與否都不是一個重點,閒時會打鼓煮飯玩音樂,但千萬不要退休;強哥表示做人最重要是開心,比較鍾意自由自在的生活模式。最後,校長跟樂迷表示無言感激,約定不見不散!

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。