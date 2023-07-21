【娛樂新聞】溫拿樂隊現身書展出席座談會 陳友分享譚詠麟瘦了17磅喜訊

溫拿全新專輯《Farewell with Love》，於7月19日在各大數碼平台上架，實體專輯於7月21日正式發售。是日，溫拿出席了在書展舉行的「溫拿50 由始至今」座談會，宣傳溫拿樂隊新書《溫拿50》。

現場除了溫拿樂隊之外，還有Johnny Yim和簡嘉明老師，簡老師一開始便問大家有沒有閱讀的習慣，彭健新表示自己鍾意睇歌詞，睇完歌詞之後第二日都會唔記得，又會睇吓釣魚雜誌。這本新書記載溫拿從北角電氣道未開始夾band，横跨他們1973年出道，到現在這50年間的點滴都記載下來。B哥透露最喜歡書中「溫拿語錄」這一部分，因為好多金句好有趣，而且充滿回憶。

樂迷見到偶像十分興奮，陳友更有趣地表示有個喜訊要跟大家分享，就是校長瘦了17磅。今日適逢是實體專輯開賣的第一天，現場有不少粉絲一併購買新專輯和新書支持，溫拿都跟粉絲逐一簽名，以表感謝。當B哥分享自己最喜歡新歌《兄弟》裏面一句歌詞「好兄弟 係一世」，因為他們已經相處了50年，語畢全場掌聲如雷。

被問到這段時間忙着籌備演唱會和新專輯的感受，彭建新坦言好難忘每日都接到通告，因為過往都在享受人生，現在工作排得滿滿。陳友覺得成件事非常特別，溫拿的時鐘每5年會響一次，自己一夾band就會好開心。開完告別演唱會後，各人分享之後的路向，彭健新表示自己是忠於音樂，想培育新人組一隊女子band ；校長仍記得與樂迷有一個約定，會繼續唱下去；B哥笑言不知道自己是一個職業歌手還是演員，因為一直跨界別在做不同的工作，一直工作便是一種保養的方法；陳友稱工作與否都不是一個重點，閒時會打鼓煮飯玩音樂，但千萬不要退休；強哥表示做人最重要是開心，比較鍾意自由自在的生活模式。最後，校長跟樂迷表示無言感激，約定不見不散！