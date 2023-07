【娛樂新聞】何佩《一日鎮長》歌迷聚會 五星級服務招待 粉絲讚不絕口

歌手何佩曾在去年的直播中表示,希望有機會與粉絲們一起享受美食與啤酒,這個想法一直縈繞 在心。終於在昨晚7月20日,於南豐沙廠的Rooot順利完成了一場名為《HOPUI is Calling X Rooot 一日鎮長》的粉絲聚會活動,何佩與粉絲們一同度過了一個難忘的時光。為了這次活動,何佩特意 親自挑選了餐單,其中必不可少的當然有餃子,此外還有四款特飲,分別以他曾演唱過的歌曲命 名,包括Unknown《You’re Not Alone!》、浪浪《Keep Your Passion》、末日還想看日落《Sunset Never Sad》以及如人不愚人《No Signal is My Signal 》。

餐廳爆滿,氣氛非常熱鬧 活動內容非常豐富。何佩與粉絲們一起享用美食和啤酒,現場氣氛非常熱鬧。當然少不了何佩的 現場Live表演,她還率先演唱了下個月即將推出的新歌,和久遣的自彈自唱,讓現場的粉絲們大 飽耳福。

更特別的是,何佩在聚會中扮演了一日店長的角色,親自為粉絲們服務,招呼他們入座、點餐等。 粉絲們對何佩的表現讚不絕口,更表示這是他們參加過最有趣的粉絲聚會之一!