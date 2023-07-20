【娛樂新聞】宇宙天團ERROR與觀眾共渡炎夏 繼續自肥攜女伴落水玩遊戲

ViuTV今個夏日推出《全星暑假》系列節目，出動人氣組合MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等，逢星期一至五晚上9時30分，每晚輪流陪住觀眾開開心心渡炎夏。其中《K Cash Supreme尊貴私人貸款呈獻：全星暑假 – ERROR暑期自作業》於今晚（21日）率先播映，宇宙天團ERROR將會一連6個星期五，帶觀眾展開一場又一場的歷險，務求以他們的前衛「錯誤」去衝擊觀眾，一同解開思路限制器！

第一集ERROR延續「自肥可恥但很有用」的精神，各自攜女伴與他們一起去宿營，共渡兩日一夜。難得有此福利，四子當然把握機會碌盡人情卡邀請女神級嘉賓，包括有楊偲泳（Renci）、李蔓瑩（Renee）、王嘉盈以及陳雪聰（蔥蔥）。ERROR與四位女嘉賓首先進行熱身遊戲，勝出者可優先選擇房間，之後就來到ERROR最期待的泳池遊戲環節。四子最初以為女嘉賓會以性感泳裝逐一登場，不過女嘉賓一心想認真玩遊戲，通通收起姣好身材，令四子大感失望。而壓軸出場的Renci更以玩熱身遊戲時所穿的黑色長裙示人，一向直腸直肚的193忍不住笑問Renci是否忘記換泳裝，Renci聞後表示自己不方便換泳裝落水玩遊戲，並尷尬回應：「我同親戚一齊嚟啊！」