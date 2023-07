【娛樂新聞】宇宙天團ERROR與觀眾共渡炎夏 繼續自肥攜女伴落水玩遊戲

ViuTV今個夏日推出《全星暑假》系列節目,出動人氣組合MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等,逢星期一至五晚上9時30分,每晚輪流陪住觀眾開開心心渡炎夏。其中《K Cash Supreme尊貴私人貸款呈獻:全星暑假 – ERROR暑期自作業》於今晚(21日)率先播映,宇宙天團ERROR將會一連6個星期五,帶觀眾展開一場又一場的歷險,務求以他們的前衛「錯誤」去衝擊觀眾,一同解開思路限制器! 第一集ERROR延續「自肥可恥但很有用」的精神,各自攜女伴與他們一起去宿營,共渡兩日一夜。難得有此福利,四子當然把握機會碌盡人情卡邀請女神級嘉賓,包括有楊偲泳(Renci)、李蔓瑩(Renee)、王嘉盈以及陳雪聰(蔥蔥)。ERROR與四位女嘉賓首先進行熱身遊戲,勝出者可優先選擇房間,之後就來到ERROR最期待的泳池遊戲環節。四子最初以為女嘉賓會以性感泳裝逐一登場,不過女嘉賓一心想認真玩遊戲,通通收起姣好身材,令四子大感失望。而壓軸出場的Renci更以玩熱身遊戲時所穿的黑色長裙示人,一向直腸直肚的193忍不住笑問Renci是否忘記換泳裝,Renci聞後表示自己不方便換泳裝落水玩遊戲,並尷尬回應:「我同親戚一齊嚟啊!」

